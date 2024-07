Lamine Yamal es la gran sensación en España y en el mundo. El joven se ha desplazado a Marbella para pasar unos días de vacaciones y ha desatado la locura en la Costa del Sol a su llegada. El jugador del Barcelona y de la Selección Española ha generado una gran expectación a su llegada al aeropuerto, imágenes que se han hecho muy virales por la cantidad de gente que intentaba pedirle una foto o un autógrafo, necesitando que varios miembros de seguridad le escoltaran hasta el coche que le iba a trasladar hacia Marbella.

Curiosamente, allí coincide con Nico Williams, con quien apareció en una foto este jueves por la noche junto a los propietarios de un grupo de locales de moda en Marbella. La sintonía entre los dos internacionales españoles es máxima tal y como se pudo comprobar durante la Eurocopa, siempre juntos y gastándose bromas. Ahora, han decidido pasar unos días juntos en tierras marbellíes, donde todos buscan la ansiada foto con los extremos de la Selección Española campeona de Europa.

Holidays are over for lamine Yamal seen in a relay bus at Marbella airport 🇪🇦⚽💎 pic.twitter.com/o3JHvv7Rpf

— fan of football ⚽💙♥️💯 (@MPrevu79599) July 25, 2024