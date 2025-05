Llegan las mejoras de Aston Martin: revolución en el túnel de viento para salvar a Fernando Alonso

Llegó la fecha señalada por Aston Martin. Lo prometió y así será: llevará su primer paquete de mejoras al Gran Premio de Emilia-Romaña. Después de un inicio nefasto en el Mundial de Fórmula 1 2025 la escudería británica está obligada a remontar y para eso son unas necesarias actualizaciones que se ha encargado de confirmar el propio Andy Cowell, jefe del equipo. La séptima cita del campeonato es crucial, aunque su óptimo funcionamiento llevará más tiempo. Olvidado el mal recuerdo del año pasado en este mismo escenario, en Silverstone confían en que la situación mejore con ellas.

Inevitablemente, funcionen o no, es motivo de alegría para Fernando Alonso en Imola, al que quieren salvarle de otra temporada para el olvido, y no por su culpa. El piloto español está mostrando un año más su mejor nivel y aunque eso no se refleje en grandes resultados (ni siquiera ha puntuado en lo que va de campeonato) ha vuelto a dejar claro que si algún día tiene un gran monoplaza le sacará el máximo rendimiento.

Él confía ciegamente en que lo tendrá, si no no seguiría. De hecho, continúa corriendo por eso y por su propio nivel, aunque la situación ya empieza a hartarle y necesita como agua de mayo reacciones en forma de mejoras. Aston Martin lo va a intentar con el paquete de Imola, pero nadie esconde dentro del equipo que se irán cocinando a fuego lento después de las probaturas llevadas a cabo en el espectacular túnel de viento de la fábrica de Silverstone.

Andy Cowell ha explicado que el AMR25 tendrá un suelo completamente nuevo en Imola y nueva carrocería con la que esperan conseguir un aumento de la carga aerodinámica en el coche y, por tanto, del rendimiento en pista. Aston Martin tuvo una oportunidad de oro de sacar un buen botín de puntos en el GP de Miami con Alonso en la carrera al sprint, pero tras desaprovecharlo por un fallo del equipo deben dar un salto cuanto antes.

«Con la normativa aerodinámica actual, el suelo es lo que más contribuye a la carga aerodinámica, y la carrocería superior ayuda a que llegue un flujo de aire de buena calidad a las zonas clave del suelo, así que las dos piezas trabajan mano a mano. Lo que esperamos del paquete es una mejora de la carga aerodinámica y de la consistencia de esa carga en el coche», explicó Cowell.

Aston Martin lleva tiempo preparándolas

Las incorporaciones no se verán hasta el próximo viernes cuando los monoplazas salgan a la pista, pero lo cierto es que Aston Martin las lleva preparando desde hace mucho tiempo. Su revolucionario túnel de viento ha acabado de perfeccionar los últimos ajustes, aunque fue desde antes de su puesta en marcha cuando desde Silverstone idearon estas mejoras que llegan con el único fin de salvar a Alonso y Lance Stroll.

Adrian Newey, en su primera entrevista desde que es miembro de la escudería británica facilitada por Aston Martin, alabó esta ventaja que su equipo sacará al resto con esta fuerte herramienta donde se estudian al milímetro los datos aerodinámicos que servirán para convertir el AMR26 en una máquina de luchar por victorias y, por qué no, por el campeonato de Alonso.

«La visión de Lawrence (Stroll) ha creado unas instalaciones magníficas, las mejores de la F1, pero es importante que ahora optimicemos su uso. De nuevo, este es un deporte de personas. Mi anterior equipo tenía uno de los peores túneles de viento de la F1 y operaba en unos edificios sin nada destacable en un polígono industrial, pero logró que todos trabajaran juntos y formó un gran equipo», dijo Newey, que no descuida la importancia del grupo humano, trascendental para que el equipo de Silverstone crezca en el futuro cercano.