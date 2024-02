El lío de Rafa Benítez utilizando el incendio de Valencia para explicar su situación en el Celta

Rafa Benítez está en una situación complicada en el Celta de Vigo. En el año del Centenario del equipo gallego, el técnico madrileño no ha logrado cambiar la dinámica que arrastraba el Celta en los últimos años, peleando únicamente por la salvación, en algunos casos logrando quedarse en Primera de forma agónica.

El Celta es actualmente 17º clasificado, marca la salvación con 21 puntos. Solo tiene tres de ventaja con el Cádiz, que ya está en los puestos que mandan a Segunda División. La situación en Vigo es tensa y Benítez ha sido por ahora incapaz de reconducir la situación. Su equipo solo ha ganado uno de los últimos siete encuentros de Liga.

En el torneo liguero el Celta recibe este viernes (21:00 horas) al Almería, colista de la Liga que todavía no ha ganado un partido. El duelo es clave para Rafa Benítez ya que en caso de no ganar se mete en un problema a la espera de lo que haga el Cádiz, que juega el sábado en Vallecas. No ganar al Almería dejaría ya muy tocado al ex entrenador de Liverpool, Real Madrid o Nápoles, entre otros equipos.

En ese ambiente de tensión y duda, Rafa Benítez ha comparecido este jueves ante la prensa y tras una pregunta ha estallado contra la prensa por el nivel de crítica que tiene. Y lo ha hecho metiéndose en un lío ya que para explicar la mala dinámica de su equipo y la crítica que se genera por ello ha utilizado el trágico incendio en Valencia de la semana pasada.

La comparación de Rafa Benítez con el incendio de Valencia

«El fútbol es caprichoso y cuando las cosas no salen empezamos a darle vueltas y vueltas. No le damos vueltas a si hay un incendio en Valencia y tal, no le damos vueltas a la política, pero le damos mucha más vueltas al fútbol. Pues ya está, estamos aquí y tenemos que manejarlo», ha dicho textualmente Rafa Benítez.

Con ello, el técnico del Celta de Vigo ha explicado que los problemas que surgen en el fútbol, como el que él tiene ahora luchando por no bajar a Segunda División, tienen más críticas o más análisis que otros asuntos del día a día en la sociedad o en la política. Para ello ha utilizado esta equivocada comparación con lo ocurrido en el incendio en Valencia, donde fallecieron diez personas.

No logra relanzar al Celta de Vigo

Benítez, que llegó el pasado verano para relanzar al Celta y más en el año de su Centenario, ha tenido el apoyo de la directiva del equipo gallego todo el año, pero la cosa no ha mejorado y tiene al conjunto vigués como estaba ya otros años: merodeando el descenso, viviendo agónicamente a poca distancia del descenso.

Además de enfrentarse al Almería este viernes, en la próxima jornada el Celta visitará el Santiago Bernabéu para después recibir al Sevilla en Balaídos en la última jornada antes del parón por selecciones, la última vez que el fútbol de clubes parará esta temporada.