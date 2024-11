Lío en el baloncesto europeo por el triple de Yusta que salvó a España ante Eslovaquia: «Es imposible»

La agónica victoria de España ante Eslovaquia de este viernes en el clasificatorio para el Eurobasket de 2025 quedó totalmente marcada por el polémico triple de Santi Yusta a 0,4 décimas del final de la primera prórroga. La acción no entró en tiempo, pero tras una revisión los árbitros la validaron y la selección española forzó otra vida extra en la que acabarían ganando el partido, lo que ha generado un lío tremendo en el baloncesto europeo y una gran indignación en el combinado eslovaco.

Su seleccionador, Aramis Naglic, criticó la decisión adoptada por los árbitros que desembocó en un triunfo inesperado de España, que se hubiera metido en una situación muy complicada para clasificarse al torneo de selecciones del próximo verano. Los de Sergio Scariolo se volverán a medir a Eslovaquia el siguiente lunes a las 19:50 horas en el Palacio de los Deportes Paco Paz de Orense, encuentro de vuelta de una eliminatoria totalmente marcada por la polémica del triple del jugador del Básquet Zaragoza.

Así arrancó su rueda de prensa el seleccionador eslovaco: «Puedo hablar mucho sobre lo que pasó al final. Creo que en teoría no es posible tocar el balón en 0,4 segundos, que caiga al suelo y luego tirar. No es posible y pongo mi mano derecha». Su base, Mario Ihring, comentó también su punto de vista sobre la jugada: «Estaba seguro de que no había forma de que alguien pudiera anotar en 0,4 segundos. Básicamente, la pelota cae al suelo. Por lo tanto, sé que, con 0,3 segundos, tienes que atraparla rápidamente y soltarla».

Dicen que el tiempo es relativo. Pues para Yusta 4 décimas son 𝙡𝙖 𝙚𝙩𝙚𝙧𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙 El triple de una remontada jamás vista. 6 puntos en 4 segundos. España, a lograr lo imposible en la segunda prórroga. #Eurobasket2025 pic.twitter.com/qLvJTv1MBS — Teledeporte (@teledeporte) November 22, 2024

Sin embargo, Scariolo no estaba tan de acuerdo con la visión de Eslovaquia, condicionada claramente por la indignación del momento: «Cuando mis asistentes me mostraron en el iPad, la repetición, vi que había llegado a tiempo. Los dos chicos de la televisión eslovaca, o lo que fueran, que estaban en la mesa, asentían con la cabeza, diciendo que había llegado a tiempo, antes de que los árbitros tomaran la decisión final. Tengo que reconocerles su honestidad».

El polémico triple de España ante Eslovaquia

España no jugaba un partido oficial desde que cayó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024 ante Canadá en la fase de grupos del torneo. Ahora, se disputa el pasaporte al torneo europeo que se celebrará del 27 de agosto al 14 de septiembre de 2025 en cuatro países distintos: Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.

Un triple de Yusta apretó lo que parecía perdido (66-64) y un robo y otro triple del madrileño en la última décima obró el milagro. España gozó de otra prórroga que ya fue demasiado para una Eslovaquia que se lamentará mucho tiempo de la ocasión perdida de ganar a una campeona de Europa. Los de Scariolo fallaron, pero al menos aseguraron rebotes vitales para evitar otra derrota frente a una selección con menos rotación y más desgastada al final.