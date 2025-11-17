Leyendas España homenajea a referentes como Gordillo, Navas o Negredo antes del partido contra Turquía

Sevilla vuelve a ser el epicentro para AEDFI-Leyendas España que reunirá este martes a más de 25 futbolistas internacionales con la Selección absoluta en el restaurante Monte Tradición de la ciudad hispalense antes del partido España-Turquía en La Cartuja.

Esta nueva reunión de Leyendas España servirá para entregar los dorsales a varios de los internacionales que aún no lo han recibido. Rafael Gordillo, Jesús Navas, Álvaro Negredo, Ángel Cuéllar, Javier López y Juan Velasco serán en esta ocasión los futbolistas que obtendrán la camiseta con el dorsal correspondiente al orden cronológico de su debut con la Selección absoluta.

La nómina de futbolistas internacionales que se darán cita en Sevilla incluye a un gran número de leyendas. Salva Ballesta, Paco Jémez, Ito, Oli, Pier, Marchena, Capi, Nolito, Güiza, Diego Capel, Juanito, Patxi Salinas, Antonio Álvarez, José Mari, Rafa Paz, Cardeñosa, Diego Rodríguez, Quique Romero, Juan José, Quique Estebaranz o Diego Tristán estarán presentes en el evento.

Previamente se hará oficial también el acuerdo entre AEDFI-Leyendas España y OVB España, cuyo objetivo es impulsar la educación financiera a todos los jugadores internacionales para ayudarles en la gestión de su carrera deportiva y en los años posteriores a su retirada de los terrenos de juego.