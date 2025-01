Una leyenda de la UFC filtra la hora y el lugar del próximo combate de Ilia Topuria

La revancha entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria estaría muy cerca. El hispanogeorgiano ya dijo tras ganar a Max Holloway que se la daría porque «se lo merece». Varios meses después de aquellas declaraciones del campeón del peso pluma, todo apunta a que la pelea estaría más cerca que nunca. Aunque la UFC todavía no lo ha hecho oficial, Bo Nickal, un ex luchador estadounidense, asegura que «es oficial».

«Él defendió su cinturón muchas veces. Se merece la revancha, claro que lo haremos. Es una leyenda», aseguró El Matador mientras Volkanovski asentía en señal de aprobación tras la victoria de Topuria contra Holloway. Ilia retuvo su cinturón de campeón de peso pluma al ganar por K.O. al estadounidense en el UFC 308. Un cinturón que le arrebató al australiano, que sueña con tener la revancha.

Volkanovski había dejado claro que no volvería a pelear si no era con su antiguo título en juego: «El mundo perfecto sería Ilia en Australia, pero algo me dice que si gana en Abu Dabi no peleará de inmediato y definitivamente no será en Sídney», comentó. Su deseo se hará realidad, pero no será en su tierra: «Soy el campeón, si quieres pelear por el título otra vez, tiene que ser en Madrid en lugar de hacerlo en Australia ante tu gente. ¿Por qué te daría esa ventaja?», afirmó Ilia.

Bo Nickal asegura en su canal de YouTube que la pelea tendrá lugar el 12 de abril en Miami en el UFC 314: «Es oficial. Lo sé a ciencia cierta. No sé si se anunció a ciencia cierta, pero sé que sucederá a ciencia cierta. Lo estoy anunciando. Podría pelear en esa cartelera. Esa es la cartelera en la que estoy tratando de pelear. Abril, Miami». Habrá Topuria vs Vokanovski 2.0 en el Kaseya Center, aunque desde la organización todavía no han comunicado nada.

Topuria quiere pelear en España

El ex luchador estadounidense dijo que la revancha tendrá lugar en Estados Unidos, aunque desde el país norteamericano apuntaron de primeras a que el plan era que Volkanosvki y Topuria se enfrentaran en primavera y en España. Dos cuestiones que encajan con la idea de Ilia y las intenciones de la UFC. El Matador comentó en rueda de prensa que su deseo es competir antes del verano y hacer aterrizar la UFC en España, mismo objetivo que la compañía estadounidense.

Bien es cierto que el deseo de Ilia pasa por pelear con Makhachev por el título de peso ligero y convertirse en doble campeón. El ruso ha cumplido con su parte al retener el título frente a Renato Moicano en su reciente combate celebrado este mes de enero. Restaría poco tiempo y al tratarse de un combate de esas magnitudes, la UFC trataría de llevarlo a Estados Unidos.

Ilia parece dispuesto a aplazar tan legendario combate por conseguir traer la UFC a España. Para ello debe seducir a Dana White, CEO de la compañía. «Me sentaré próximamente y lo intentaré convencer del Bernabéu, aunque lo entiendo al mismo tiempo. Es un estadio muy grande y quiere generar un buen espectáculo y experiencia a los aficionados. Hay que sentarse y ver los argumentos. Yo empujaré para el Bernabéu», aseguró El Matador.