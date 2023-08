Lenglet, a un paso de fichar por el Aston Villa

Clément Lenglet será el próximo en salir del Barcelona. El central francés, tras todo un verano con un tira y afloja con el Tottenham Hotspur y sin lograr sellar si retorno, el Aston Villa ha aparecido en las últimas horas del mercado y el futbolista sí regresará a la Premier League, aunque no a Tottenham, sino a Birmingham donde le acoge con los brazos abiertos Unai Emery, el que será su técnico esta temporada.

Lenglet y su agente estuvieron este miércoles en la ciudad deportiva culé para concluir qué rumbo toma su futuro. El francés tiene contrato con el Barça hasta 2026 y aunque desde la entidad no se esperaba ingresar por él una gran cantidad de dinero, no se ha encontrado nadie que ofreciera lo esperado por él y su operación se ha ido enquistado con el paso de las semanas hasta llegar a una situación límite en la recta final del mercado.

La presencia de Lenglet y su agente en la casa culé se ha saldado con el acuerdo definitivo que llevará al central a vestir la elástica de los villanos. En las próximas horas será oficial su marcha rumbo al Aston Villa, por el que firmará cedido por un año sin opción de compra, pese a las especulaciones que apuntaban a que sí.

El Barça deseaba encontrar un club que al menos pagara el salario completo de Lenglet, que no es precisamente bajo y es todavía uno de los heredados. Pero las negociaciones no han conducido por ese sendero ya que el Aston Villa no pagará el salario completo del futbolista, sino que desembolsará una cifra por el momento incierta.

Por un lado, se estima que el Aston Villa solamente abonará una cifra que ronda las tres cuartas partes de su contrato, aproximadamente un 75%, según detallan en Sport, y sería el conjunto culé el que tendrá que abonar lo restante. Por otro lado, desde Mundo Deportivo son menos halagüeños con la operación con respecto al Barça ya que aseguran que los culés tendrán que pagar una parte más que importante de la ficha y que los villanos sólo pagaran una mínima porción de su contrato.

Unai Emery conoce bien al futbolista pese a que no le ha entrando, no coincidieron durante la etapa de ambos en el Sevilla. Su temporada pasada en el Tottenham, sin ser excelsa, fue positiva y le ha valido para regresar a la Premier League pese a que su deseo era seguir en Londres, donde ha estado muy a gusto.