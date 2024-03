El Lecce despide a su entrenador tras tumbar a un rival de un cabezazo durante un partido

El Lecce ha decidido despedir a su entrenador Roberto D’Aversa después de que el técnico italiano protagonizara un hecho lamentable tras tumbar a un rival de un cabezazo en el duelo que se saldó con derrota del cuadro local ante el Hellas Verona. El cese del italiano era un secreto a voces desde que se sucedió el incidente y el club lo ha hecho oficial en un comunicado emitido este lunes. También se especula con una sanción ejemplar de la Serie A para el preparador.

«Después de los hechos ocurridos al final del partido Lecce-Verona, el US Lecce anuncia que ha relevado de sus funciones al técnico Roberto D’Aversa. Gracias al entrenador y a su personal por el trabajo realizado», afirmó en un comunicado el club que también quiso condenar los hechos en una misiva escrita en la tarde del domingo.

El Lecce ha despedido de manera fulminante a su entrenador, Roberto D'Aversa, que ayer le dio este cabezazo a un jugador del Hellas Verona. Terrible 📽️@joseseiperme pic.twitter.com/GEOL2Ik7YS — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 11, 2024

Esto hacía indicar que Roberto D’Aversa tenía las horas contadas en el banquillo del club que sigue luchando por evitar el descenso a la Segunda División del fútbol en Italia. «El US Lecce, en referencia al episodio entre el entrenador D’Aversa y el jugador del Verona, Henry, evaluando la situación de nerviosismo general al final del partido, condena firmemente el gesto de su entrenador por ser contrario a los principios y valores del deporte», escribió el club en un escrito que sonaba a despido después del lamentable acto de su entrenador. El entrenador del Lecce se disculpa

Las disculpas del entrenador del Lecce

Todo ocurrió a la conclusión del Lecce-Hellas Verona que se saldó con derrota del cuadro local en un partido que ambos equipos afrontaban como una final para evitar el descenso a la Serie B. Ahí, Roberto D’Aversa saltó al terreno de juego, y después de discutir con el colegiado, propinó un cabezazo al delantero del Hellas Verona, Thomas Henry. Ambos fueron expulsados y minutos después el técnico salió a pedir unas disculpas que no le han valido ni para mantener su puesto ni para evitar un despido que estaba más que cantado y más teniendo en cuenta el comunicado de condena de los hechos de su club.

«En los últimos minutos el partido estuvo marcado por continuas provocaciones, que de todas formas no justifican lo sucedido. El próximo sábado tenemos otro partido importante y no quería que mis jugadores recibieran una descalificación», comenzó diciendo el entrenador que quiso dar explicaciones sobre lo sucedido después del vergonzoso acto.

«Entré al campo para distanciarlos del rival, luego vino el choque con Henry que, os aseguro, no fue premeditado. Ya he pedido disculpas a los directivos del Verona: como entrenador y padre de tres hijos, pido disculpas por el gesto, que ciertamente no fue agradable a la vista», dijo el entrenador italiano tras pedir perdón por una agresión que le ha acabado costando el puesto como entrenador del Lecce.

Este acto ha provocado la condena de todo el fútbol italiano y por ello todo hace indicar que Roberto D’Aversa tendrá una sanción ejemplar a pesar que de momento no podrá ejercer como entrenador.