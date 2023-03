El futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita y los rumores de una posible vuelta al Barcelona cada vez cogen más fuerza. El argentino no vive sus días más felices en el PSG y el cuadro culé estaría interesado en recuperar al mejor jugador de su historia.

«Creo que Leo debería retirarse en el Barça porque Barcelona es su casa, tendría que acabar su carrera aquí. Creo que Laporta debe de intentar traer a Leo y, si Laporta da un paso al frente, Messi vuelve al Barcelona. Ahora mismo, la cosa está en un 50-50», afirmaba Sergio Agüero, íntimo amigo de Messi.

La pelota parece estar en el tejado de Joan Laporta y el presidente del Barcelona lo tiene claro: «Messi sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Veremos. Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual entre Messi y el Barça».

Joan Laporta habló de un posible regreso de Messi al Barcelona en una entrevista en el canal de Yotube The business and money behind sports: «El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho. Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto. Leo sabe que lo tenemos en nuestro corazón. Es parte de nuestro escudo».

Eliminado en octavos de final de la Champions League por segundo año consecutivo, Leo Messi no vive sus días más felices en París. El pasado fin de semana, cuando su nombre sonó en la megafonía del Parque de los Príncipes, la afición parisina abucheó al jugador argentino. Los rumores de un posible regreso al Barça se han disparado.