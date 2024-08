Laporta mantiene en vilo a 10 futbolistas ante su incapacidad para lograr que se vayan del Barcelona

Tres semanas de mercado por delante… y un montón de problemas sin resolver del Barcelona. Si de por sí no fuera suficientemente llamativo que el club no haya podido cerrar ninguna de sus operaciones y fichajes hasta la fecha, pese a que prometieron muchos, más lo es que no hayan logrado dar salida a gran parte de los futbolistas con contrato con los que no cuentan: alrededor de una docena de jugadores está esperando a que el Barcelona de Joan Laporta les diga qué pasa con su futuro.

Una treintena de jugadores en la gira por Estados Unidos ha tenido bajo su control Hansi Flick, muchos de ellos canteranos, otros tantos inscritos, pero otros tantos también profesionales que no tienen en estos momentos ficha con el primer equipo debido al complejo y reducido límite salarial que dispone el club. Las salidas son obligatorias y, tras unas semanas de entrenamientos, el alemán debe tener ya bien claro quién le sirve y quién no.

En la zaga tiene un rompecabezas por resolver Hansi Flick, con muchos nombres y pocos huecos –recordemos de que Ronald Araujo está lesionado–. Aquí el principal dolor de cabeza, que se puede considerar ya jaqueca, es Clement Lenglet. El francés vuelve un año más a la disciplina culé, no cuentan con él y sigue sin encontrar equipo.

Luego hay dos papeletas complejas como las de Eric García, que todavía no se ha encontrado con Flick, pero que tiene su aprobación, y también Íñigo Martínez, que pese a haber cumplido hasta el momento, su contrato y condición de prescindible le ponen en la puerta de salida. Con tanto central ambos no caben, más teniendo en cuenta que hay otro elemento más en la lista, el canterano Mika Faye que pese a que pudo ser vendido, aún no ha llegado una oferta que convenza de manera contundente al club. El jugador no quiere seguir si no va a tener minutos…

Pero hay más nombres, también en la zaga, en los laterales. Los jóvenes vienen apretando con fuerza, pero no hay sitio para todos. Completó una gran temporada Julián Araujo el curso pasado con Las Palmas, pero hasta la fecha Flick ha contado bien poco con él, sobre todo porque hay otros laterales que le han gustado más. Debe salir, cedido o traspasado, pero de momento sigue en el club… De hecho, la salida de este está impulsada por la competencia de los otros dos laterales: Álex Valle y Héctor Fort. El primero ha sorprendido y el segundo tiene tablas en el primer equipo, pero la continuidad de ellos no está asegurada en ningún término. Ambos quieren ser la alternativa a Jules Koundé… si no llega Joao Cancelo.

En el centro del campo hay carpetas por resolver. Una de ellas es la de Pablo Torre, que ha completado una gran pretemporada y ha llevado a Flick a pensar en su continuidad cuando su salida parecía segura. También en duda un nombre sorprendente como Ilkay Gündogan, insatisfecho con la temporada pasada pero con la idea de continuar. El Barcelona y Laporta ven su salida como jugosa, sobre todo por el alto contrato del alemán y la inminente llegada de Dani Olmo.

En ataque, otros tres nombres: Raphinha, Ansu Fati y Vitor Roque. Con la lesión de Araujo el Barcelona se quedó sin una posible gran venta con el uruguayo, que no estaba del todo contento en el club. El brasileño es otro de los jugadores que si bien no es prescindible, es asumible su salida por el gran pellizco que supondría su marcha. Con el fichaje de Olmo también crece la competencia en el extremo, otro rol asumible por el campeón de Europa.

Los otros dos nombres no cuentan para el Barcelona de Laporta. Ansu Fati se lesionó nada más empezar la pretemporada y pese a que está inscrito, la alta competencia podría llevarle a una nueva salida. Por otro lado, Vitor Roque, al que las señales de que no cuentan con él y que volverá a tener un papel residual han sido múltiples.