Lanzan una cabeza de cerdo a un campo de fútbol ¡24 años después del cochinillo a Figo!

La noche en el Neo Química Arena de Sao Paulo quedó marcada por un incidente tan surrealista como polémico. Durante el clásico brasileño entre el Corinthians y el Palmeiras, en el que los locales se impusieron por 2-0, se vivió un momento insólito en Brasil… aunque recordó uno de los momentos más icónicos, y no en el buen sentido, del Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona: una cabeza de cerdo voló desde las gradas al terreno de juego, justo en el momento en que Raphael Veiga, jugador del Palmeiras, se preparaba para lanzar un córner.

El inesperado proyectil, que recordó al cochinillo que cayó en el Camp Nou cuando Luis Figo se disponía a lanzar un córner para el Real Madrid, retrasó el juego hasta que Yuri Alberto, delantero del Corinthians, se encargó de retirar la cabeza de una patada, aunque no sin dificultad para su sorpresa.

«Casi me rompo el pie», bromeó Yuri Alberto tras el partido ante los medios, dejando claro que pensó «que era un cojín o algo parecido, pero era una cabeza de cerdo, casi me lastimo», confesaba el jugador, desconcertado ante lo que encontró en el césped. El lanzamiento de este objeto no suspendió el partido, pero sí abrió una investigación policial para determinar cómo el objeto pudo ingresar al estadio y quiénes fueron los responsables de este acto.

Yuri Alberto explica reação ao tirar a cabeça de porco, que foi arremessada no gramado na partida entre Corinthians e Palmeiras. pic.twitter.com/XGygipWmLh — ge (@geglobo) November 5, 2024

Mientras en Brasil causó conmoción, para los aficionados más veteranos del fútbol español, la escena recordó instantáneamente al famoso episodio del cochinillo lanzado a Luis Figo en el Camp Nou hace ya 24 años. Aquel 23 de noviembre de 2002, el portugués jugaba su primer Clásico en Barcelona vestido de blanco, tras haber ‘traicionado’ a los culés por el Real Madrid, como le recordó en aquel Clásico toda la afición blaugrana. La ira de los aficionados culés fue tal que, además de botellas y otros objetos, una cabeza de cerdo voló hacia el campo cuando Figo se preparaba para ejecutar un córner, dejando una de las imágenes más emblemáticas de la rivalidad entre ambos equipos, con el famoso cochinillo de Luis Figo.

El hecho no pasó desapercibido en el terreno de juego ni entre las autoridades. Globo Esporte informaba que la Policía Civil ha solicitado al Corinthians las grabaciones de seguridad del estadio, en un intento por identificar a los responsables del lanzamiento. Durante el incidente, dos aficionados fueron detenidos y llevados al Juzgado Penal Especializado en el propio estadio, aunque ambos negaron estar involucrados y finalmente fueron liberados.

⚠️🇧🇷 Los hinchas de Corinthians tiraron UNA CABEZA DE CERDO A LA CANCHA en pleno Clásico Paulista por el Brasileirão.pic.twitter.com/QfieOULaYi — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 4, 2024

Para la policía y la directiva del Corinthians, el incidente supone un desafío en términos de seguridad. La introducción de una cabeza de cerdo al recinto plantea preguntas sobre los controles en los accesos y la posibilidad de que se repitan actos similares en futuros encuentros de alta tensión.

Más allá de sus similitudes con el Clásico entre Barcelona y Real Madrid y aquel cochinillo que lanzaron a Luis Figo, tiene su explicación y entendimiento el simbolismo de la cabeza de cerdo en este contexto, es fundamental conocer la historia detrás de la intensa rivalidad entre Corinthians y Palmeiras, dos de los clubes más reconocidos de Brasil. El origen del insulto ‘cerdo’ hacia el Palmeiras se remonta a 1969, año en que dos jugadores del Corinthians fallecieron en un trágico accidente automovilístico. El club solicitó aplazar el próximo partido ante el Palmeiras, pero el equipo rival se negó, lo que llevó al entonces presidente del Corinthians, Wadih Helu, a insultar públicamente al Palmeiras llamándolo «espíritu de cerdo».

Este insulto se mantuvo durante años como una expresión de burla en los enfrentamientos entre ambas hinchadas. Sin embargo, en 1986 el Palmeiras dio un giro inesperado: en lugar de rechazar el término, los aficionados del club decidieron adoptar el apodo como símbolo de identidad, haciéndose llamar los porcos. Desde entonces, el cerdo se ha convertido en la mascota oficial del Palmeiras, y el insulto ha perdido su connotación ofensiva para transformarse en un emblema de orgullo.