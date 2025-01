Lamine Yamal se moja sobre su renovación con el Barcelona

Lamine Yamal, que este martes podría volver a jugar en la Supercopa de España tras superar su lesión de tobillo, se ha mojado sobre su renovación con el Barcelona en una entrevista que dio antes de viajar a Arabia Saudí. El futbolista azulgrana ha confirmado su deseo de seguir muchos más como culé.

«No sé cuándo será mi renovación, pero creo que será pronto. El Barcelona es el club de mi vida. Espero renovar y quedarme el mayor tiempo posible. Quiero jugar en La Liga. Quiero jugar en el Barça y sí, renovaré mi contrato. Lo haré», confirmó Lamine Yamal en una entrevista.

Y es que el deseo de Lamine Yamal es continuar jugando en el Barcelona. Su deseo es renovar su contrato y quedarse, pero no será sencillo. Es evidente que el joven jugador de 17 años debe ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, pero la situación económica de la entidad catalana no es nada sencilla y un sueldo galáctico será complicado de asumir para Joan Laporta si no quiere que el caso Dani Olmo vuelva a repetirse.

«Tenía cinco años cuando lo vi en el Santos, pero siete cuando lo vi en persona en el Barcelona en el Camp Nou», señala Lamine Yamal en esta entrevista con la CNN sobre su ídolo, Neymar. «Fue increíble verlo. Sí, es verdad que estaba Messi que también era increíble, pero era algo totalmente diferente. Neymar siempre ha sido mi ídolo. Es una estrella, una leyenda del fútbol».

Lamine Yamal brilla con el Barça

Tras debutar como profesional en 2023 de la mano de Xavi Hernández y batir, con tan solo 16 años, todos los récords de precocidad en la historia de la Liga, Yamal ha irrumpido este año en la élite del fútbol mundial. Y lo ha hecho sin levantar aún un título como azulgrana.

Eso sí, el delantero mataronense pudo presentarse en sociedad en la pasada Eurocopa, un torneo que ganó con España y del que fue uno de los futbolistas más destacados, al marcar un gol y repartir cuatro asistencias. Este 2024, lo despide tras levantar el Trofeo Kopa y el Golden Boy como mejor jugador sub-21 del mundo, ser incluido en el once ideal del año de la FIFA y formar parte del ‘top-10’ de mejores asistentes (16) de las grandes ligas europeas en un año natural.

Lamine Yamal ha superado la lesión en su tobillo que sufrió a finales de año contra el Leganés y por la que se perdió los duelos contra el Atlético de Madrid y Barbastro. El futbolista azulgrana ya se encuentra al 100% e incluso podría salir de inicio contra el Atletic este miércoles en la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí.