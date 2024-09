Kroos no lo supera: se sigue quejando por la mano de Cucurella en los cuartos de final de la Eurocopa

Toni Kroos sigue sin superar la eliminación de Alemania a manos de España en los cuartos de final de la Eurocopa. El ex mediocentro germano ha vuelto a recordar la famosa mano de Cucurella durante aquel encuentro en Stuttgart ahora que la UEFA ha dictaminado que debió pitarse y decretar pena máxima.

«Solo les ha llevado tres meses lo que se vio en un instante», ha dicho Toni Kroos de forma irónica tras conocerse el informe del Comité de Árbitros de UEFA en el que se reconoce el error del colegiado en los cuartos de final de la Eurocopa entre España y Alemania al no señalar como penalti la mano de Marc Cucurella en la prórroga de aquel encuentro disputado en Stuttgart.

«Han tardado tres meses en darse cuenta de que era mano, cosa que todos, casi todos, hicieron al instante. Eso me tranquiliza muchísimo», comentó el ex jugador del Real Madrid, durante la narración de un partido de la Icon League, de la cual es cofundador, reaccionando al informe del Comité de Árbitros de UEFA en el que reconocían el error arbitral.

El documento se refiere a la jugada del minuto 107 de la prórroga de los cuartos de final entre Alemania y España, cuando un disparo de Jamal Musiala golpeó en la mano a Cucurella, pero ni Anthony Taylor, el colegiado de campo, ni el VAR, Stuart Atwell, vieron pena máxima. Después, Mikel Merino logró el gol del triunfo y apeó a los anfitriones del torneo.

En aquel momento, los árbitros tenían claro que esa mano no era pitable. Pero ahora UEFA ha vuelto a cambiar los criterios en cuanto a este tema y nadie lo entiende. Ni siquiera los colegiados se aclaran con el tema de las manos.

En dicho informe, las autoridades arbitrales trasladaron a los colegiados internacionales que no pitar penalti en esa jugada fue un error, y la pone como ejemplo para homogeneizar el criterio en futuras acciones similares.

«¿Puedo decir ahora que soy campeón de la Eurocopa?», se preguntó el ex centrocampista alemán del Real Madrid tirando de ironía. «Creo que no. No creo que sea posible», se contestó él mismo en tono jocoso. La realidad es que Alemania quedó apeada del torneo a manos de una España superior durante muchos tramos de partido y más eficaz en los instantes finales.

Tras eliminar a Alemania, la selección española se metió en la final del torneo después de cargarse a Francia en semifinales en un duelo donde el cuadro español superó a Mbappé con un golazo para la historia de Lamine Yamal. Ya en la final, los de Luis de la Fuente superaron a Inglaterra con un gol final de Oyarzabal antes de la prórroga para brindarle a España su cuarta Eurocopa.