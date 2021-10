Un aficionado francés ha denunciado públicamente la agresión que sufrió tras la finalización de la semifinal de la Liga de las Naciones entre Bélgica y Francia en Turín que terminó con la victoria de los galos. El hincha, al concluir el partido, recibió la camiseta de Jules Koundé, pero rápidamente sintió como otro espectador, junto a sus amigos, decidieron recurrir a la violencia para robársela.

El espectador ha utilizado su cuenta en las redes sociales para contar la historia con todos los detalles de lo que le sucedió en el estadio de la Juventus. «Al final del partido despliego una pancarta ‘Koundé, tu camiseta’ y una bandera del Sevilla y me la entrega personalmente», comenzó explicando.

«Esto es sólo el comienzo», continuó relatando el aficionado francés. «Es una agresión real, la afición intenta ayudarme, pero nadie logra detenerlo. Termino en el suelo y me insulta», añade Clement Thouser. «Dos amigos del agresor también vienen a atacarme para robarme la camiseta. Resisto en el cuatro contra uno hasta la violencia física. Me muerden la mano violentamente y recibo golpes, termino cediendo», desvela.

Clement explica que intentaron escapar con la camiseta pero la seguridad del estadio logró retenerlos. Eso sí, otro amigo de los agresores llega sigilosamente para coger la camiseta y marcharse con ellos, por lo que los miembros del equipo de seguridad no logran encontrarla. Finalmente los dejan ir, pero el hincha agredido asegura que pondrá una denuncia para encontrar a los ladrones y agresores.

Deux amis de l'agresseur viennent aussi m'attaquer pour voler le maillot. Un supporter va tenter de me venir en aide, il est repoussé par un ami de l'agresseur. Je résiste en 4v1 jusqu'au violence physique. On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder pic.twitter.com/QQ7jtzFYsl

— HOUSER TV (@clementhouser1) October 9, 2021