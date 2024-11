Koundé, desilusionado con el fútbol: «Mentiría si dijera que me gusta tanto como antes»

Jules Koundé respondió con sinceridad en una entrevista que concedió recientemente y en la que fue más allá de los temas de la actualidad futbolística. El francés se ha convertido en uno de los pilares del Barcelona de Hansi Flick, ha entendido su papel de lateral derecho y no sólo eso, sino que es uno de los mejores de la Liga en dicha demarcación, si no el mejor. Pero el ex del Sevilla comunicó que «mentiría si dijera» que le «gusta el fútbol tanto como antes», una reflexión que ha llamado mucho la atención a los culés.

El galo llegó al Barça en el verano de 2022 como parte de un proceso de regeneración y aunque su adaptación no ha sido fácil con Flick ha vuelto a encontrar finalmente su mejor versión. Con Francia también es un habitual y este jueves jugó los 90 minutos del partido contra Israel. Pero aun así, sus ganas ya no son las mismas y aunque todavía tiene 26 años, se deduce que su fin no podría estar tan lejano como se pensaría al ser un futbolista de esa edad.

«Antes era mi carrera, ahora es mi trabajo. Cuando empecé, mi vida fuera del campo era secundaria. Ahora es difícil porque tengo muchos intereses. Quiero que mi familia esté segura. También me gustaría ayudar a los demás», añadió Koundé, que también descartó seguir ligado al fútbol en un futuro en los banquillos.

«Veo muy interesantes las relaciones entre el entrenador y los jugadores, pero no me veo siendo entrenador. Es demasiado estrés. Ser técnico es muy complicado», confirmó en The Bridge, un programa de YouTube que realizan los integrantes de la selección francesa durante los parones internacionales, donde sin duda decidió soltarse Koundé.

Así afronta el fútbol Koundé

El francés lo centra todo en su físico: «Quiero optimizar mi rendimiento. Es una necesidad que creas y, si no lo haces, no te sientes bien. Al final se convierte en un hábito y debes seguirlo porque obtienes resultados». Además, explicó por qué ha conseguido llegar a su mejor nivel, poniendo la clave en «no encarar partidos pensando que eres demasiado bueno o que será fácil», ya que «siendo defensa pierdes la marca y en diez segundos le cuestas un gol a tu equipo».

Koundé concluyó hablando alto y claro de las críticas y cómo las afronta: «¿Quién sabe mejor lo que soy capaz de hacer en un campo? A veces, la gente no entiende que tenemos nuestros propios criterios y metas. En mi caso, cuando juego de lateral me juzgan por cosas que no son mis fortalezas. Entiendo que he cambiado de posición y eso requiere otras cosas. Estoy trabajando en ello».