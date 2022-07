Koundé se acerca al Barcelona

Jules Koundé apunta al Barcelona y su fichaje se podría cerrar en las próximas horas. El club culé tiene la palabra del jugador y próximamente harán la primera propuesta oficial al Sevilla mientras el Chelsea se desespera y duda sobre la contratación del central francés. El culebrón parece a punto de resolverse.

Koundé parecía un fichaje hecho por el Chelsea que, como en el caso de Raphiha, tenía dinero en efectivo para cerrar el fichaje sin dificultad pero la habilidad del Barcelona para persuadir al jugador puede que acabe frustrando la operación. El club culé, y el propio Xavi, tienen la palabra del central y en las próximas horas habrá oferta formal al Sevilla que todo hace indicar que no dirá no a una propuesta de 50 millones fijos más 10 en variables.

El Barcelona se puso como objetivo fichar a Koundé en el presente mercado de fichajes y parece que está a punto de conseguirlo. A la espera de la tercera palanca que aporte más liquidez a la tesorería del club, el conjunto culé quiere reforzar la defensa con el galo y por ello superará la oferta del Chelsea, que ofreció 50 kilos más cinco en variables por el futbolista francés.

El periodista Fabrizio Romano informó que en la mañana de este lunes han habido contactos positivos entre todas las partes y que el fichaje está muy próximo. Según confirma, de forma inminente habrá una oferta final para un Sevilla que todo hace indicar que dará el OK. En el club hispalense no tienen preferencias de venta y dirán «sí» al que ponga más dinero encima de la mesa por el francés. Incluso Gerard Romero, comunicó que en la entidad catalana tienen todo preparado para hacer oficial del fichaje más esperado por Xavi.

Barcelona are now getting closer to Jules Koundé. Positive contacts also in the morning, personal terms are fully agreed with Koundé – working on final bid. 🚨🔵🔴 #FCB

Chelsea are tired of waiting for the green light – ready to explore other options if it doesn’t arrive soon. pic.twitter.com/61eaBF8Cb7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022