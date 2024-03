Khabib señala al próximo rival de Topuria

Ilia Topuria se ha convertido en el principal protagonista de la UFC tras vencer a Volkanovski y proclamarse campeón del mundo de peso pluma, y su próxima pelea podría ser ante Islam Makhachev, pupilo de Khabib Nurmagomédov. La leyenda de la UFC se pronunció recientemente sobre quién debería ser el rival del hispanogeorgiano en su siguiente combate, que muy probablemente sea en el Santiago Bernabéu.

«En mi opinión, Holloway debería pelear con Topuria. Puede ser… en septiembre», comenzó diciendo Khabib durante un evento reciente de la UFC ante la posibilidad de una pelea entre Ilia y su pupilo. Después, el ruso habló del que debería ser el rival de Makhachev: «Justin Gaethje debería pelear con Islam en junio y Arman Tsarukyan con Oliveira».

El legendario luchador ruso, que cuenta con un histórico récord de 29 victorias consecutivas y ninguna derrota en su carrera, explicó sus declaraciones y aseguró que «ahora Topuria, ¿con quién pelearía?… Si Holloway pierde, el pelearía con Movsar Evloev. Puede ser, es la mejor opción… pero yo no sé si Dana White lo dará. En mi opinión, lo merece».

Holloway era el campeón de peso pluma hasta que fue derrocado por Volkanovski en su día. Y ahora, tras la derrota del australiano frente a Topuria, el estadounidense querría recuperar su cinturón de campeón, aunque según Khabib antes deberá enfrentarse a Gaethje en el UFC 300 del 14 de abril. En esa pelea estará en juego el cinturón simbólico del BMF. En última instancia, Nurmagomédov dijo que no entiende porque a Makhachev no le permiten pelear con Gaethje: «No tiene sentido porque no le dan a Islam a Gaethje . Islam está listo para pelear con cualquiera… aunque no sé qué quiere la UFC».

Makhachev acepta el reto

Ilia Topuria ya ha fijado su siguiente objetivo tras ganar a Volkanovski, quiere ser el número uno libra por libra de la UFC, puesto que ocupa Islam Makhachev desde el 7 de noviembre de 2023. El hispanogeorgiano sueña con pelear con McGregor o Makhachev en el Bernabéu. «El número 1 llegará. La pelea que más me acercaría sería con Makhachev, pero quiero hacer una pelea más antes de pelear con él. Makhachev es el objetivo final», afirmó el campeón del mundo de peso pluma.

El pupilo de Khabib aceptó el reto de pelear con Topuria en el Bernabéu. «Otro chico bajito que está hablando. Otro chico bajito que quiere ser aplastado», afirmó el ruso en declaraciones recogidas por MMAUncensored en su día. Topuria, por su parte, había reconocido que una pelea con el actual rey de la UFC «sería el combate que más me acercaría al número 1 del ránking libra por libra. Me veo como doble campeón».

Otra de las opciones es la de Sean O’Malley. «Yo contra Suga, ¿quién quiere verlo?», escribió Topuria en su perfil de la red social X (antes Twitter). El tema viene calentándose desde hace tiempo y ya hubo un cruce de declaraciones entre ambos luchadores meses atrás. Ilia Topuria incluso llegó a decir antes de su pelea con Volkanovski lo siguiente: «Lucharé con Volk, luego Conor y vendrás como un fanboy (aficionado)».