La Juventus marca el camino de Real Sociedad y Celta en la Europa League

La Real Sociedad y el Celta de Vigo ya conocen al completo el camino que tendrán que recorrer en la fase de liga de la Europa League 2026-2027. El sorteo celebrado este viernes en Mónaco ha dejado dos cuadros de máxima exigencia para los representantes españoles, con la Juventus como uno de los grandes nombres propios y con varias salidas que pondrán a prueba la capacidad competitiva de ambos equipos.

El nuevo formato obliga a cada conjunto a disputar ocho partidos, cuatro en casa y cuatro a domicilio, dentro de una clasificación única de 36 equipos. Ya no existe la tradicional fase de grupos y cada punto puede terminar siendo decisivo para acabar entre los ocho primeros y evitar el playoff previo a los octavos de final.

La Real Sociedad tendrá que sobrevivir a Turín y a la Premier

La Real Sociedad, que partía desde el Bombo 1, tendrá uno de sus mayores desafíos en Turín. Los donostiarras visitarán a la Juventus, posiblemente el rival de mayor entidad de todo su calendario y una de las salidas más exigentes que podía ofrecer el sorteo.

Pero no será el único viaje complicado. La Real también deberá desplazarse a Inglaterra para medirse al Crystal Palace, a Bélgica para enfrentarse al Union Saint-Gilloise y a Noruega para jugar contra el Lillestrøm. Cuatro salidas muy diferentes y con escenarios siempre incómodos.

En Anoeta también habrá noches de mucho nivel. La Real recibirá al Olympique de Lyon, al Viktoria Plzeň, al Bournemouth y al Torreense. Especialmente atractivo será el doble enfrentamiento contra equipos de la Premier League, ya que además del viaje al campo del Crystal Palace, los donostiarras tendrán que vérselas en San Sebastián con el Bournemouth.

El cuadro completo de la Real queda, por tanto, con Lyon, Viktoria Plzeň, Bournemouth y Torreense en casa, mientras que fuera deberá enfrentarse a Juventus, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace y Lillestrøm.

El Celta se prepara para un calendario de máxima exigencia fuera de casa

El Celta de Vigo también conoce ya sus ocho adversarios y tendrá el gran premio de recibir a la Juventus en Balaídos. Será, sin duda, una de las noches más esperadas por el celtismo y uno de los partidos más atractivos de toda la fase de liga.

Además del gigante italiano, por Balaídos pasarán el Union Saint-Gilloise, el Bournemouth y el Lillestrøm. Cuatro partidos en los que el factor campo tendrá que convertirse en una de las principales armas del conjunto gallego.

El verdadero problema para el Celta aparece lejos de Vigo. Los celestes tendrán que visitar al Olympique de Marsella, al Celtic de Glasgow, al Bologna y al Brann. Cuatro desplazamientos de enorme dificultad, especialmente por el ambiente que se espera tanto en Marsella como en Celtic Park y por el nivel competitivo del conjunto italiano.

El cuadro completo del Celta deja, por tanto, a Juventus, Union Saint-Gilloise, Bournemouth y Lillestrøm en Balaídos, mientras que las salidas serán ante Olympique de Marsella, Celtic, Bologna y Brann.

Real Sociedad y Celta ya tienen hoja de ruta. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar un playoff. Del puesto 25 al 36 significará la eliminación definitiva.

La suerte ya está echada. La Juventus aparece como el gran nombre del sorteo, pero no será ni mucho menos el único obstáculo en un camino europeo que exigirá prácticamente desde el primer día.