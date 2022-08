Juventus-Atlético: el partido de Morata…y de Saúl

Imposible que todas las miradas no estén fijas en Álvaro Morata…y en Saúl Ñíguez. Los dos jugadores del Atlético de Madrid podrían cambiar de bando en los próximos días y ser reclutados por el equipo contra el que jugarán hoy. La Juventus a quien quiere en realidad es al delantero, pero el Atlético insiste en colocar al centrocampista en la operación.

Álvaro Morata ha jugado las dos últimas temporadas con éxito en la Juventus, donde tiene un entrenador como Massimiliano Allegri que apuesta 100×100 por él. El delantero no disfrutará de esas mismas condiciones con Simeone, que tiene planeado otorgarle la vitola de númer0 9 al portugués Joao, y eso lo sabe. Sin embargo sigue sin haber acuerdo entre los clubes porque el Atlético exige los 35 millones que se fijaron como cláusula de compra, mientras que los italianos no pasan de 20.

La cesión de Saúl, presunto sustituto del lesionado Pogba, podría ser la clave para desatascar la operación. El Atlético necesita desesperadamente ahorrarse los siete millones netos de ficha que cobra el ilicitano y la Juventus es uno de los pocos salvavidas a los que puede agarrarse tras la decepcionante temporada del ex-internacional español en el Chelsea. Tanto Morata como Saúl vienen de marcar ante el Cádiz, por lo que parece que llegan en un buen momento de forma.

Pero el encuentro, último para ambos equipos antes del arranque de sus Ligas, ofrece otros alicientes. Para el Atlético, mantener la buena racha demostrada ante Numancia, Manchester United y Cádiz, a los que derrotó en esta pretemporada; para la Juventus, un punto de inflexión tras su reciente tropiezo ante el Real Madrid o el empate ante el Barcelona. Ojo también a la presencia en el césped del gigantesco delantero serbio Dusan Vlahovic, que rechazó fichar por el Atlético en el pasado mercado de verano, en el que acabó viniendo Cunha en su lugar.

No habrá público en el partido, que comenzará a las seis de la tarde en el centro de entrenamiento de Cortinassa, pero sí televisón. Será retransmitido en directo por LaLiga TV Sports, DAZN y Movistar, así que podrá seguirse sin mayores problemas. No hay todavía convocatoria rojiblanca, pero no parece que vayan a estar ni Felipe -seguro- ni Carrasco -más que probable-.