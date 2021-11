Hace varias semanas una brasileña desató un escándalo en Inglaterra. Un futbolista que juega en la Premier League no debía estar nada tranquilo con lo que contaba influencer carioca Jaqueline Pinheiro, que ha ido relatando su verdad en el diario The Sun, una historia que desde entonces dio la vuelta al mundo. La joven asegura que tiene un bebé de una estrella del fútbol inglés, y además cuenta detalles muy sorprendentes de su affaire con ese jugador.

Fruto de esa aventura, según ella, tuvieron una hija que ahora tiene un año y medio. Y gracias a esa repercusión de lo que viene contando, el padre habría reconocido que el bebé es suyo. «No niega que tuvimos una relación y no niega que me quedé embarazada al final y está feliz de hacerse una prueba de ADN. Pero lo quiere en sus términos, quiere que se haga en Inglaterra, pero mi equipo legal dice que no porque el bebé nació en el extranjero», cuenta ahora Jaqueline.

Pero eso no convence a la joven, que explica el porqué: «Para que se realice la prueba, los dos tenemos que ir a la misma clínica para dar una muestra. Inicialmente ni siquiera quería hacerse la prueba e ignoró todas las comunicaciones legales, pero ahora aceptó, aunque solo con sus reglas. Dijo que no podía viajar debido a Covid y porque interferiría con su entrenamiento y luego incluso dijo que su esposa estaba embarazada».

«Parece una locura que pueda jugar al fútbol en todo el mundo, pero no viajará para hacer un examen. Estoy segura de que es porque su esposa no quiere que me vea», finaliza Jaqueline, que va a pelear en los tribunales ese reconocimiento por parte del futbolista de la Premier League, que ya habría dado su brazo a torcer pero que todavía no acepta hacerse una prueba de ADN con ella.