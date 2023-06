Un jugador de la NBA descubre de manera sorprendente que es autista a los 31 años

Sorpresa y conmoción en Estados Unidos. Tony Snell, jugador de baloncesto de 31 años con nueve temporadas a sus espaldas en la NBA, ha anunciado que ha sido diagnosticado con un trastorno del espectro autista. Sin embargo, lo más curioso de esta historia es que el jugador decidió hacerse pruebas después de que se lo diagnosticaran a su hijo Karter cuando este tenía 18 meses.

Al enterarse, Snell, con más de 600 partidos oficiales en la NBA, decidió someterse a las mismas pruebas: «Cuando se lo diagnosticaron a él, creía que yo también podía tener el mismo trastorno. Eso me dio el coraje para que me hicieran un estudio», explicó. Los exámenes confirmaron lo que intuía el deportista, pues los resultados ni mucho menos le han pillado por sorpresa: «Siempre fui muy independiente. Siempre estaba solo. No podía conectar con la gente. Siempre me sentí diferente por lo que no me sorprenden los resultados», dijo Tony Snell tras conocer los resultados.

«Estoy aliviado»

Tras conocer que es autista, ha encontrado una respuesta a tantas incógnitas a lo largo de más de 30 años de vida: «Estoy aliviado: ‘Ah, es por eso que soy como soy’. Simplemente hizo que toda mi vida, todo sobre mi vida, tuviera mucho sentido. Fue como ver la luz, como ponerme unas gafas 3-D», aseveró Snell, que jugó en la última etapa de los mejores Chicago Bulls con Rose, Gasol, Noah, Mirotic, Butler…

Por otra parte, el jugador de 31 años es sincero y cree que si se lo hubieran diagnosticado de pequeño seguramente no habría cumplido el sueño de jugar en la NBA. «No creo que hubiera estado en la NBA si me hubieran diagnosticado autismo a la edad de mi hijo. Probablemente habrían puesto un límite o un tope a mis capacidades», finalizó.

Un Snell jugó tres años en los Chicago Bulls, equipo que le drafteó en 2013, las mismas temporadas que pasó en los Bucks. Después militó en Pistons, los Hawks, los Blazers y Pelicans, su última experiencia en NBA. Ahora juega en el equipo afiliado a los Celtics en la G League.