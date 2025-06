Tu casa olerá a hotel de lujo: el nuevo ambientador de Mercadona que está volando de las estanterías

Cuando se trata del hogar, de nuestra casa, tan importante es que todo esté limpio y ordenado como que el ambiente desprenda un buen aroma. Y lo cierto es que, a veces, conseguirlo no es tan fácil. La cocina, las mascotas o incluso la humedad pueden hacer que mantener un olor agradable sea todo un reto. Por suerte, tenemos aliados que nos lo ponen fácil: velas aromáticas, inciensos… y, cómo no, el uso de un buen ambientador, como los que encontramos en Mercadona.

Este supermercado cuenta con una gama bastante amplia, pero si estás buscando algo diferente, algo que marque la diferencia de verdad, hay una novedad que merece toda tu atención. Se trata del nuevo ambientador Red Elixir de Mercadona, una incorporación reciente que promete transformar por completo el ambiente de tu casa. Y no, no es una exageración: basta con usarlo una vez para notar ese cambio. Tu casa huele limpia, sí, pero también elegante, cálida, acogedora. Como cuando entras en un hotel de lujo y te envuelve una fragancia que no sabes muy bien de dónde viene, pero que lo cambia todo.

El nuevo ambientador de Mercadona que vuela de las estanterías

El nuevo ambientador spray Red Elixir de Bosque Verde de Mercadona, es de esos productos que, una vez pruebas, no quieres cambiar. Se ha convertido desde hace días, en el favorito de muchos y de hecho, comienzan a salir vídeos como el que os mostramos más adelante, en el que ya se habla de él commo una de las mejores novedades recién llegadas a la cadena de supermercados valenciana.

Y lo cierto es que entendemos el porqué de su éxito desde que fuera lanzado. Una vez pulverizas este ambientador de Mercadona, notas como te envuelve una fragancia que aunque de salida es muy intensa, no resulta para nada pesada. Tiene una salida algo afrutada y un fondo cálido y amaderado que recuerda a perfumes caros, de esos que se quedan flotando en el aire sin empalagar. Es ideal tanto para el salón como para el dormitorio, e incluso hay quien lo usa en armarios, cortinas o sofás para dar ese toque especial. Sin duda, aporta un aroma y un ambiente especial. Tanto que nos recuerda a lo que se nota cuando se entra en un hotel de lujo.

Y lo mejor de todo es que su efecto inmediato. Pulverizas y en cuestión de segundos notas cómo cambia el ambiente. Y no sólo enmascara olores desagradables (comida, mascotas, humedad…), sino que los neutraliza de verdad, dejando una sensación limpia, cuidada y, sobre todo, muy agradable. Es como si tu casa acabara de ser ventilada por completo y después tuviera ese aroma tan delicioso que nos lleva a una sensación de calma y de estar en un lugar acogedor: justo lo que se busca cuando se piensa en el hogar.

Y es que además, su fragancia es unisex y muy versátil. No tiene ese olor artificial típico de algunos ambientadores. Como decimos, este ambientador Red Elixir de Mercadona huele a hogar con estilo, a buen gusto, a un lugar donde apetece quedarse.

Diseño sencillo, eficacia probada

Una de las cosas que más gusta de este nuevo ambientador que encontramos en Mercadona es su envase: práctico, moderno y fácil de usar. El bote de 300 ml cunde muchísimo, y gracias a su precio imbatible de 1,15 euros, puedes permitirte tener uno en cada estancia si quieres. El diseño en tonos granates y dorados le da además al bote, un aire elegante, muy en sintonía con la fragancia que contiene.

En cuanto a la aplicación, no tiene complicación: sólo hay que agitar el bote, pulsar una o dos veces en la habitación deseada y listo. No deja residuos, no mancha y se dispersa muy bien en el aire. Es importante, eso sí, no usarlo sobre tejidos delicados ni en superficies resbaladizas, y mantenerlo fuera del alcance de los niños, ya que es un producto inflamable (como indica su etiqueta de seguridad).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)

Consejos para sacarle el máximo partido

Si quieres que tu casa huela bien durante más tiempo, aquí van algunos trucos rápidos que puedes combinar con el ambientador Red Elixir:

Pulveriza cortinas, cojines o alfombras (con cuidado) para que el aroma se mantenga más tiempo.

(con cuidado) para que el aroma se mantenga más tiempo. Usa el spray después de ventilar, para fijar mejor el olor en un ambiente limpio.

para fijar mejor el olor en un ambiente limpio. Aplica una pequeña cantidad en las bolsas de la aspiradora o en el cubo de la fregona (en zonas no delicadas).

o en el cubo de la fregona (en zonas no delicadas). Guarda un bote en el coche o en la oficina si quieres que esos espacios también huelan genial.

Y sobre todo, úsalo con moderación. No necesitas llenar la casa entera de fragancia. Con unas pocas pulverizaciones bien colocadas, conseguirás ese efecto hotel de lujo que tanto nos gusta.