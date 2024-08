Jorge Martín se ve luchando con Márquez: «Si mejoro ahí, estaré para la pole»

Jorge Martín se ha puesto deberes para poder pelear con Marc Márquez por la pole. El de San Sebastián de los Reyes terminó cuarto en la práctica del viernes, por detrás del de Gresini y las dos Aprilia, pero cree que si mejora el feeling con la zona delantera en mitad de curva puede luchar por la pole este sábado. «No estoy lejos de primera línea. El feeling con la parte de delante, sobretodo en mitad de curva es donde más estoy sufriendo. Si mejoro ahí, estaré para la pole», reconoció en la previa del GP de Aragón de MotoGP.

«La pista estaba al límite, pero yo he ido al límite también», señaló el piloto de MotoGP. Sobre el asfalto, el del Pramac reconoció que «la pista es algo peculiar y tenías que adaptarte a como evoluciona en los entrenos. En una vuelta lanzada lo he dado todo. Tengo bastante grip trasero y eso me empuja bastante de delante, y el segundo intento no puedo aprovecharlo al máximo porque siento que de delante se me cierra la dirección y no puedo aprovechar ese grip extra trasero. Espero encontrar algo para mañana e ir un poco más rápido».

Sobre el hecho de que Marc inclina más la moto que él, Jorge Martín señaló: «No tiene por qué ser así. Si tienes un setting (configuración) concreto, no te hace falta inclinar tanto para girar igual. Imagínate, él tiene un settup diferente e inclina más por eso, pero está claro que está cómodo desde el inicio y está yendo muy rápido».

Respecto al nuevo asfalto y el grip de la pista, Jorge Martín comentó: «Es un poco extraño. Han hecho un muy buen trabajo, pero sí que es extraño que hay curvas como la 3 que es imposible caerse, pero que entras a tope y no pasa nada, y otras como en la 9 que entras con cuidado y parece que te vayas a caer en cada vuelta. Es extraño que pase en unas curvas y otras no, pero por lo general el grip es bastante bueno».

Martinator reconoce que debe mejorar ciertas «He probado diferentes cosas, me he encontrado muy bien en frenada, estoy igual que Pecco o Marc. Es más en el centro de la curva donde tanto Pecco como yo estamos perdiendo contra Marc, pero el balance del día es muy positivo. He dado un paso en mi set up (puesta a punto) base, por así decirlo». En última instancia le preguntaron sobre la superioridad de Márquez y dijo: «Mañana veremos si la situación de Marc es así o no. El viernes lo importante es clasificarse entre los diez primeros».