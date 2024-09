Jorge Martín hace un corte de mangas a Bastianini tras una maniobra poco deportiva

Polémico final en MotoGP. Jorge Martín terminó muy cabreado después de que Enea Bastianini le arrebatara la victoria con un polémico adelantamiento en la última vuelta. El líder del Mundial de MotoGP cruzó la línea de meta haciendo un corte de mangas, fruto del enfado que tenía después de ver cómo el italiano le dejaba sin el triunfo, de nuevo, en la última vuelta.

La Bestia entró con todo en la curva cuatro y se tocaron. El 89 se tuvo que abrir para no irse al suelo tras una maniobra muy al límite del 23. Jorge puso el grito en el cielo en ese momento y levantó la mano a modo de protesta contra la acción de Bastianini. Martinator se había defendido muy bien en cada vuelta de los ataques de la moto roja, pero en el último giro hizo su último intento y consiguió adelantarle en un adelantamiento que acabó con los dos fuera de pista y casi les cuesta la carrera.

Jorge Martín avivó la polémica con su corte de mangas cruzando la meta. Tras la carrera, en el parque cerrado, el del Prima Pramac Racing habló sobre la acción: «Ha sido una carrera muy buena, muy dura. Sentía confianza con ese ritmo y veía a Enea que iba llegando. Creo que la maniobra fue un poco demasiado porque me echó fuera de la pista y no pude devolvérsela. Después hice unos gestos porque estaba en caliente. Pero fui el más fuerte y me merecía esa victoria, ha sido así y lo volveré a intentar», señaló.

QUÉ FINAL DE CARRERA 🤯🥵😱 Enea Bastianini adelantó a Jorge Martín con toque incluido para ganar la carrera… Y el 89 respondió con un corte de mangas #EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Fc8iXw1EEV — DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2024

Por su parte, Enea Bastianini, comentó que entró un poco al límite en esa curva cuatro: «Ha sido una carrera increíble. Jorge iba perfecto y era demasiado difícil tratar de adelantarlo. En la última vuelta vi un poco de hueco en la curva cuatro y entré un poco al límite, pero al final cerré la trazada. Es increíble conseguir la victoria de hoy y volver a lo más alto del cajón», explicó el que el año que viene será piloto de KTM.

No obstante, a pesar de que la maniobra poco deportiva del italiano le costó la victoria al español, Martín es más líder del Mundial tras la caída de Pecco Bagnaia. El 89 recupera los puntos perdidos por su error en la pasada carrera y se vuelve a distanciar del 1 en la clasificación del Mundial. Martinator aventaja ya en 24 puntos al vigente campeón del mundo, que cometió un fallo cuando iba tercero y se fue al suelo.