Jorge Martín gana al sprint en Malasia y roza el título tras la caída de Bagnaia

Jorge Martín da un golpe al Mundial tras llevarse la victoria al sprint en el GP de Malasia de MotoGP y la caída de Pecco Bagnaia. El piloto español cuenta con 29 puntos de ventaja sobre el italiano y podría ser campeón este mismo domingo si repite triunfo y el italiano acaba tercero. Tiene el título al alcance de su mano, después del error del bicampeón en la tercera vuelta tras el tirón inicial del madrileño. Marc Márquez terminó segundo y Bastianini tercero.

La lluvia comenzaba a hacer acto de presencia segundos antes de dar la salida. Caían las primeras gotas y Jorge Martín se quitaba el casco, se bajaba de la moto y palpaba la pista para ver si debía usar otra estrategia. Pero se quedó en eso, unas pocas gotas nada más. Por delante tenía a un Pecco Bagnaia que venía siendo el más rápido en todas las sesiones hasta llegar a batir el récord histórico del circuito en la Q2.

La salida se tomó en seco, pero el cielo estaba negro. La lluvia amenazaba y la carrera era flag to flag, es decir, que los pilotos podían entrar a cambiar de moto si así lo consideraban oportuno por las condiciones de la pista. Martinator arrancaba muy bien para llegar primero al paso por la uno. Los dos se pusieron en paralelo, pero el español resistió en la frenada y le ganó el interior al italiano para lograr mantener la primera posición.

Por detrás de los dos candidatos al título se situaba un Marc Márquez que ganaba dos posiciones en la salida y se ponía tercero. Su hermano, Álex, que salía tercero, caía hasta el quinto puesto por detrás de Bastianini. Martín aprovechó que estaba en cabeza para imponer su ritmo, un ritmo bastante alto. Eso provocó un corte entre los tres primeros y el resto, ya que el de Cervera era el único capaz de aguantar el ritmo del piloto madrileño.

Vuelco al Mundial

Pecco y él estaban corriendo de forma endemoniada. A Bagnaia no le quedaba otra que arriesgar para intentar pasar a Jorge Martín, porque no le valía ser segundo. El 89 le llevó al límite. Tanto es así que el piloto italiano del Ducati Lenovo se fue al suelo en la tercera vuelta de la sprint de este GP de Malasia, a ocho giros para el final, en la curva nueve. El Mundial daba un vuelco por completo tras la caída del bicampeón del mundo, que no podía recuperar la moto y tenía que abandonar.

Enseguida, desde el box del Prima Pramac Racing, le trasladaron el mensaje al de San Sebastián de los Reyes de que el 1 estaba fuera. A partir de ahí, Martinator soltó el acelerador y se dedicó a controlar la distancia con Márquez. El 93 apretó los dientes al ver que el líder del campeonato había bajado para ponerse en modo conservador tras la caída de Bagnaia.

Pero Jorge Martín aguantó bien encima de la moto y mantuvo al ocho veces campeón del mundo a raya, con una diferencia considerable, suficiente para estar tranquilo el resto de la carrera. El madrileño no titubeó y cruzó la meta en primera posición para ponerse muy cerca del título mundial, con recuerdo, eso sí, a las víctimas de Valencia. Este mismo domingo podría ser campeón si anota nueve puntos más que Bagnaia, es decir que gane el español y el vigente campeón termine tercero. Con ese resultado, este domingo, el 89 sería campeón del mundo de MotoGP a falta de una carrera.