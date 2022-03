Frenkie de Jong compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de la ida de octavos de final de la Europa League frente al Galatasaray. El centrocampista azulgrana analizó el encuentro frente al conjunto turco, hizo repaso a la situación del club y a la buena dinámica de resultados que atraviesan en los últimos partidos. Además, se rindió ante su compañero Pedri, del que dijo que marcará «una época en el Barça».

Partido

«Galatasaray es un buen equipo pero somos favoritos. Queremos ganar siempre, sobre todo cuando jugamos en casa».

Críticas a su equipo

«Me siento bien en el club, estamos en una buena dinámica. Quiero seguir y mejorar».

¿Qué ha cambiado desde la llegada de Xavi?

«Estamos muy bien últimamente, jugamos bien, ganamos partidos. Queremos seguir así, mejorar y seguir en esa dinámica».

Mejor versión

«No sé si es mi mejor versión, siempre puedes mejorar. Cuando me critican no me duele mucho. Si un periodista dice algo de un jugador, la gente no ve los partidos y le cree. Cuando uno dice que De Jong no está bien, la gente se lo cree. La gente no ve mucho los partidos».

¿Os ilusiona la Europa League?

«Sí, nos ilusiona, queremos ganar títulos. La Europa League es una buena competición, por supuesto que queremos estar en la Champions pero ahora estamos aquí y queremos ganarla».

Fracaso no ganarla

«No. Hay muy buenos equipos aquí y siempre puedes tener un día malo. El objetivo es ganarla».

Videos de Xavi

«Son vídeos de los partidos, momentos en los que puedo mejorar, donde tengo que colocarme en el campo, cómo debo recibir la pelota… va sobre todo los aspectos del juego»

Rendimiento

«Yo también creo que puedo dar más, estoy trabajando duro y hablando con los entrenadores y la gente del club para mejorar».

Buen momento para venir al Barça

«Siempre lo es. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Puedes disfrutar del Barça por la manera que jugamos. Si nos reforzamos bien, la temporada que viene podremos luchar por todo».

Estabilidad

«Nunca es buena señal cuando hay cuatro entrenadores en tres años, aunque con todos me he sentido bien y cómodo. Cuando no juegas bien nunca es culpa suya sino tuya».

Mazraoui

«Creo que es un muy buen jugador. No sé si vendrá. No puedo decir si viene o no pero es un buen jugador».

Pedri

«Tiene un talento enorme. Cuando él juega parece que sea muy fácil lo que hace, pero no lo es. Puede marcar una época aquí seguro».

Veterano

«Tenemos muchos jugadores con mucha calidad en el centro del campo. Siempre está bien competir entre nosotros. Está muy bien. Todos podemos ser titulares. Estoy muy contento con eso».

Lo peor ya ha pasado

«Sí, estamos en un buen momento. Hemos ganado los últimos partidos y eso te da confianza y se nota en el equipo».