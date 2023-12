Jon Rahm realizó el saque de honor en el Athletic Club-Atlético de Madrid

Jon Rahm realizó el saque de honor en San Mamés antes del partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. El último campeón del Masters de Augusta fue homenajeado en una semana donde se ha producido un auténtico terremoto en el golf tras su fichaje por el LIV Golf. Además, el número 3 del circuito mundial estuvo presente en el homenaje a José Ángel Iribar luciendo una réplica de la legendaria camiseta negra que lució el ex guardameta en su carrera deportiva.

Esta no es la primera vez en la que Jon Rahm realiza un saque de honor en San Mamés. El golfista ya lo hizo hace cuatro años nada más ganar la Orden de Mérito del Tour Europeo y tras alcanzar también el número tres en el ránking mundial. Aquel 15 de diciembre de 2019, el golfista lo hizo con la camiseta del Athletic Club con el dorsal 10 a sus espaldas. El conjunto bilbaíno jugó ante el Eibar.

El golfista español ya realizó otro saque de honor el pasado 31 de octubre en uno de los partidos de la Series Finales de la liga de beisbol estadounidense en un partido de los Arizona Diamonds Backs. Ese día llevó la chaqueta verde que logró al ganar el Masters de Augusta.

Iribar fue también protagonista antes del partido con la inauguración de la estatua descubierta por él mismo en la explanada de San Mamés, primer acto del programa de la jornada de clausura de la celebración del 125 aniversario que el club rojiblanco celebra este sábado.

Previamente al saque de honor de Rahm, el propio ‘Txopo’ e Iker Muniain, capitán del Athletic, impusieron además las insignias acreditativas a Miguel Isasi Balanzategi, elegido por sorteo como representante de los socios y socias para ser reconocido como el último de los 12 embajadores elegidos por el club, uno por mes, en el año de su 125 aniversario.

Fichaje histórico

Jon Rahm firmó la pasada semana un contrato de unos 500 millones de euros por el LIV Golf. El León de Barrika abandonó el PGA Tour para embarcarse en el circuito saudí y firmar el mejor contrato de la historia del deporte. El español explicó los motivos de su cambio: «Estoy orgulloso de unirme al LIV Golf y ser parte de algo nuevo que está aportando crecimiento al deporte. No tengo dudas de que esta es una gran oportunidad para mí y mi familia y estoy muy emocionado por el futuro».

Unas palabras y un cambio que fue criticado ya que recientemente declaró su amor por el circuito americano. El número 3 del mundo reconoció no jugar por dinero y que más millones no cambiarían la vida de su mujer y sus hijos. No obstante, fue este mes de diciembre cuando cambió de parecer y firmó un acuerdo histórico con Arabia Saudí en el que puede provocar un efecto dominó para el futuro.