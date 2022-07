John McEnroe desvela la gran virtud de Nadal: «Nunca había visto nada igual»

John McEnroe, una de las grandes leyendas del tenis, ha vuelto a demostrar la gran admiración que tiene hacia Rafa Nadal. El ganador de siete Grand Slams no ha dudado en elevar la figura del tenista español a raíz del espectacular 2022 que ha realizado habiendo cosechado el Open de Australia, Roland Garros y haberse quedado en semifinales de Wimbledon por una inoportuna lesión en el abdomen.

El ex tenista ha declarado que Nadal es «modelo a seguir para los demás tenistas por su lucha y esfuerzo, porque no es nada fácil que con 36 años ganes el Abierto de Australia y Roland Garros, y llegues a semifinales de Wimbledon». Nadal continúa en lo más alto de tenistas con mayor número de ‘Grand Slams’ con 22, mientras que Djokovic, tras haber ganado Wimbledon se le acerca con 21. El ex tenista ha querido mostrar las diferencias entre ambos: «Djokovic habla abiertamente sobre querer tener la mayor cantidad de Grand Slam y Nadal actúa como si nada importara, excepto salir y esforzarse en cada punto y cada partido», analiza.

«Nunca había visto a nadie como él. Pensé que Jimmy Connors se había esforzado mucho hasta que vi a Rafael Nadal. Es la mayor cualidad que tiene», añadió McEnroe en una entrevista concedida el portal Tennis365. Y para finalizar todos estos elogios y alabanzas hacia el tenista español, McEnroe volvió a recalcar en su poderío mental y físico: «Todos sabemos que Nadal es un jugador increíble. Pero el hecho de que pueda salir y hacer ese tipo de esfuerzo, jugar y jugar, es algo a lo que la gente aspira, pero es muy difícil de lograr».

A día de hoy, Nadal se encuentra recuperándose de su lesión abdominal que le impidió disputar el partido de semifinales de Wimbledon contra Kyrgios. El tenista tendrá que estar unas semanas de reposo para volver a incorporarse a los entrenamientos y regresar a la gira por Estados Unidos y Canadá.