La izquierda rabia contra Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla: «Me gustan muchos los toros»

La izquierda rabia contra Nemanja Gudelj, futbolista serbio y capitán del Sevilla FC, por decir abiertamente en una retransmisión que le gustan los toros. Muchos usuarios de X (antes Twitter), algunos aficionados del equipo hispalense, cargan contra el jugador balcánico por su afición al mundo de la tauromaquia. Y es que el mediocentro reconoce que desde que llegó a España le gustan «mucho» los toros y que cada año va «aprendiendo más».

«Un serbio en los toros? Desde que llegué a Sevilla me gustan mucho los toros y cada año voy aprendiendo más. Me llaman serbillano, medio serbio y medio sevillano», respondía a la reportera de OneToroTV. Unas declaraciones que no han gustado a la izquierda, de ahí que Gudelj haya recibido críticas y ataques en las redes sociales durante las últimas horas.

«Vaya decepción», «Espero no tener que verte más, tuercebotas», «Además de malo, mongolo que disfruta con la tortura, serbitonto», «Malo y disfruta con la tortura, completito», «Vete de aquí, das vergüenza ajena», «Este es subnormal, que ganas de que se vaya», son algunos de los inaceptables insultos que ha recibido el capitán del Sevilla simplemente por declararse aficionado a los toros.

El 𝙨𝙚𝙧𝙗𝙞𝙡𝙡𝙖𝙣𝙤 Nemanja Gudelj, disfrutando de la novillada de la Feria de Abril de Sevilla en los tendidos 🎥🎤 «Desde que llegué a Sevilla me gustan mucho los toros y voy aprendiendo más», reconoce el jugador del Sevilla FC en OneToro pic.twitter.com/6yA8ABdyY9 — OneToroTV (@OneToroTV) April 14, 2026



Gudelj, clave contra el Atlético

Un Nemanja Gudelj que fue clave con su gol dando el triunfo al Sevilla frente al Atlético de Madrid en la pasada jornada. «Marqué el gol el otro día, pero lo que más importan son los tres puntos en una situación difícil. Quedan siete finales y a seguir», comentaba a la reportera. El equipo hispalense está sufriendo mucho en una temporada para olvidar, pero el capitán confía en que puedan conseguir la permanencia y que en verano el club planifique para que el cuadro sevillano vuelva a estar en los puestos altos de la clasificación, algo que no consigue en los últimos años.

La situación es tal que hace unas semanas, el Sevilla vivió un infierno en su vuelta a casa. Se escucharon amenazas de muerte tanto a jugadores, entrenador como a José María del Nico Carrascaco, presidente del club hispalense. La llegada al aeropuerto de San Pablo estuvo repleta de aficionados que buscaban explicaciones y que los capitanes diesen la cara. Nadie habló y el cordón de seguridad tuvo que intervenir para evitar que el caos se apoderase de la situación. Incluso el Sevilla tuvo que pedir más agentes de la policía, conscientes de que todo se podía escapar de las manos.