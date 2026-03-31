¿Se imaginan otro Mundial sin Italia? Eso es lo que puede confirmarse este martes. La Azzurra se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca, en un choque que disputarán a domicilio, en Zenica, y a partido único. Una vez más, la tetracampeona del mundo vuelve a jugar con fuego, como en las dos últimas ocasiones. En ambas se quemaron. Queda por ver si, bajo el mando de Gennaro Gattuso, pueden confirmar su regreso a la cita más importante del mundo del fútbol, en la que no están desde Brasil 2014.

Cuando se cumplen dos décadas de su último entorchado, aquel logrado en penaltis ante la Francia de Zinedine Zidane, que acabó expulsado por el cabezazo a Materazzi, una de las selecciones que más color le da a los mundiales está obligada a estar. Es una cuestión que supera lo deportivo, como se ha demostrado con la denuncia de espionaje de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBIH) por parte de un soldado italiano antes del partido.

Los últimos seis billetes al mayor Mundial de la historia se reparten este martes, en las cuatro repescas europeas y en las dos eliminatorias intercontinentales. Aunque los ojos se centrarán, como no podía ser de otra forma, en saber si Italia consigue la clasificación o, por contra, fracasa por tercera vez consecutiva, puesto que cayeron en la repesca tanto de Rusia 2018 como de Qatar 2022.

Parece imposible imaginar un Mundial en el que participarán 48 países en el que no esté Italia. De hecho, no se entiende cómo selecciones del nivel de las ocho que disputan las cuatro finales de clasificación de UEFA se quedarán fuera y tendremos que ver en esa cita a muchas otras con un ranking muy inferior. Pero es lo que toca.

Faltan cuatro selecciones europeas

Bosnia y Herzegovina recibe a Italia este martes a las 20:45 horas por una plaza en el Mundial 2026, al igual que sucederá en las otras tres finales del viejo continente donde habrá sendos billetes en juego a México, Estados Unidos y Canadá. Los partidos son los siguientes: Kosovo–Turquía, Suecia–Polonia y República Checa–Dinamarca, y todos se juegan a la misma hora.

Por tanto, jugadores como Muriqi, Arda Güler, Gyokeres, Lewandowski, Schick o Hojlund buscan también estar en esa cita. Para los kosovares sería su primera participación, en un Mundial donde habrá un mínimo de cuatro debutantes (Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán).

Turquía busca su primera clasificación tras la de 2002, cuando fueron terceros; algo similar a lo que le sucede a República Checa, que no acude desde 2006. Polonia quiere ver los últimos coletazos de su generación de oro ante una Suecia que tiene un gran potencial ofensivo, mientras que Dinamarca puede encarrilar por primera vez en su historia tres mundiales seguidos.

Completa el Mundial la repesca intercontinental

Con la noche ya bien entrada en España, llegarán las dos eliminatorias intercontinentales. Las dos se disputan en México, en las sedes mundialistas de Guadalajara y Monterrey. La primera se celebrará a las 23:00 hora peninsular, entre la revelación de África, República Democrática del Congo, y Jamaica. Los caribeños buscan el segundo Mundial de su historia, después de jugar el de Francia 1998. Para los Leopardos sería también el segundo, aunque en Alemania Federal 1978 participaron bajo el nombre de Zaire, denominación que tenía entonces el país.

Cerrará el cupo de 48 selecciones la última eliminatoria, que se jugará en Monterrey entre Irak y Bolivia. El duelo se jugará a las 5:00 horas de la madrugada del miércoles, donde los de Oriente Próximo buscan volver a un Mundial tras cuatro décadas de ausencia, precisamente desde México 1986. Parten como favoritos ante unos sudamericanos que participaron en 1930, 1950 y 1994, siendo este último el único celebrado hasta la fecha en Estados Unidos.