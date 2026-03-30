Bosnia denuncia espionaje del Ejército de Italia en el entrenamiento previo a la repesca del Mundial

La clasificación de Italia para el Mundial 2026 es una cuestión de Estado. Desde 2014 llevan fuera de una cita mundialista y este martes pueden quedarse de nuevo fuera. Se juegan el billete a México, Estados Unidos y Canadá en la final de la repesca, contra Bosnia y Herzegovina. Antes del partido, tras el último entrenamiento de los balcánicos, la selección bosnia ha cazado a un soldado italiano grabando la sesión, que era a puerta cerrada.

En el entrenamiento que han llevado a cabo en la localidad de Butmir, han detectado la presencia del que se supone que es un miembro del Ejército de Italia, perteneciente a la EUFOR (Fuerza de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina) grabando el entrenamiento con un dispositivo, en una zona no habilitada para los medios de comunicación y después de los 15 minutos abiertos a la prensa. El hombre presentaba una parca militar con una bandera de Italia y, según la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBIH), se trataba de un soldado italiano destinado en el país balcánico.

Los miembros de seguridad de la Federación han identificado al sujeto y le han desalojado de la zona. Tras ello, la NFSBIH ha puesto una queja formal a la misión de EUFOR, activa en el país desde 2004 con el fin de garantizar la seguridad en el país y que lucha contra el crimen organizado en el país balcánico.

La final de la repesca se celebra este martes en Zenica, ciudad al norte de Sarajevo. En ella, Bosnia e Italia se juegan una de las últimas cuatro plazas de UEFA para el Mundial 2026. Después de quedarse fuera en 2018 y 2022 –en ambos casos en la repesca– la Azzurra está prácticamente obligada a estar presente en la cita del próximo verano. Hay mucho en juego para un país que respira calcio por los cuatro costados y que comparte junto a Alemania el segundo puesto del palmarés en los mundiales, con cuatro entorchados.

La presencia en el Mundial 2026 de ambas selecciones depende de esa final que se celebrará en el estadio Bilino Polje, con capacidad para 15.600 aficionados, aunque debido a sanciones recibidas por la NFSBIH, el aforo para el partido no podrá superar los 9.000 espectadores.

Italia viene de ganar en las semifinales a Irlanda del Norte por 2-0, con más dificultades de las esperadas. No fue hasta la segunda mitad cuando Tonali abrió la lata, acercando al cuadro dirigido por Gattuso a la final. En ella se enfrentarán a una Bosnia y Herzegovina que viene de empatar ante Gales, gracias a un gol de su estrella, el incombustible Edin Dzeko. Fue en penaltis donde lograrían mantener sus opciones de estar en el Mundial. Sólo una de las dos conseguirá la ansiada clasificación que, tras este episodio de espionaje, ha pasado a ser para ambas una cuestión de Estado, más allá de lo meramente deportivo.