Italia se complica la Eurocopa en el estreno de Spalletti contra Macedonia del Norte

Italia puede volver a quedarse fuera de un gran torneo. La vigente campeona de Europa se ha complicado sus opciones de revalidar el título, después de empatar ante Macedonia del Norte en el debut de su nuevo seleccionador, Luciano Spalletti. Ciro immobile allanó el camino para la azzurra en la segunda mitad, pero Enis Bardhi empató a falta de 10 minutos para el final y el resultado ya no se movería más.

La selección italiana volvía a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, después de disputar en el mes de junio la fase final de la Liga de Naciones, en la que cayó ante España en semifinales. Con sólo dos partidos disputados y tres puntos, puesto que ganaron a Malta pero cayeron contra Inglaterra, estaban obligados a ganar para no complicarse en exceso sus opciones de estar en la cita que el próximo verano se disputará en Alemania.

Además, el empate entre Ucrania e Inglaterra exigía aún más a Italia. Los de Spalletti tenían que sumar los tres puntos para acercarse a la segunda plaza que ocupan los ucranianos y que da acceso a la Euro. Pero no fueron capaces. El conjunto italiano volvió a mostrar una versión alejada a la esperada, ante una selección de inferior nivel, pero que ya les dejó fuera del último Mundial de Qatar.

De nuevo, volvían a verse caras, apenas un año después, y lo hacían en lo que podía ser considerado prácticamente como otra final. Ciro Immobile adelantó a la azzurra en el inicio de la segunda mitad, allanando el camino hacia los tres puntos. Sin embargo, Italia no supo cerrar el encuentro y acabó pagándolo. El ex jugador del Levante Enis Bardhi apareció en el tramo final del partido para arrebatar los tres puntos a los de Spalletti, que no puso estrenarse en el cargo con una victoria que se ansiaba como fundamental.

Ahora, la selección italiana juega ya sin red. Aún dependen de sí mismos, puesto que deberán jugar dos ocasiones contra Ucrania, de la que están a tres puntos. Cualquier nuevo fallo puede provocar una eliminación que les llevaría a ausentarse por segunda vez consecutiva de un gran campeonato, puesto que no estuvieron en Qatar, así como tampoco estuvieron en el Mundial de Rusia, en 2018.