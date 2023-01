Investigan a Totti por presunto blanqueo de capitales

La leyenda de la Roma y del fútbol italiano Francesco Totti está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales. El ex delantero atraviesa por uno de los momentos más delicados de su vida a nivel personal. Hace tan sólo unos meses que el italiano anunció la separación de la madre de sus tres hijos, Ilary Blasi, y ahora sale esta delicada información.

Según informan desde Italia, la investigación empieza por un préstamo sin intereses de Totti a una persona desconocida en Anzio (Italia). La cifra del préstamo asciende a 80.000 euros. Lo extraño en todo esto es que, al parecer, la cuenta de origen de la que sale ese dinero pertenece a la hija de un empleado del Ministerio de Deporte y Salud italiano. Aquí empieza todo el lío.

Este dinero cae en manos del legendario jugador a través de un trabajador del Ministerio del Interior y de ahí pasa a un pensionista, amigo de Francesco Totti. Acorde con esta información, los investigadores creen que la transacción estaría relacionada con las apuestas aunque no pueden asegurar con certeza dónde está el dinero y dudan sobre «el destino real del dinero».

Totti y su relación con casos de blanqueo

El diario italiano La Verita ha destapado esta información y han hablado con el amigo de Totti: «Soy amigo de Francesco desde hace quince años y como mi mujer y yo hemos tenido unos problemas, no me da vergüenza decirlo, le pedimos un préstamo de 160.000 euros y nos lo concedió. Lo hizo conmigo, y no solo conmigo. También les pasó a los primos, a otros miembros de la familia». Por último asegura que al ex futbolista «le encantan los casinos de Las Vegas y Montecarlo, pero no hace apuestas ilegales». «En cuanto a Francesco que va al casino y juega con su propio dinero, que ha ganado regularmente, pues eso es asunto suyo», comentó.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que relacionan al ex capitán de la Roma con un caso de blanqueo de dinero. Según la información del citado diario italiano, el ex jugador italiano habría realizado cinco cheques bancarios y una transferencia a una empresa con sede en Montecarlo. La transacción se produjo entre agosto de 2018 y enero de 2020 a través de cuentas que compartía con su ya ex mujer y Manuel Zubiria Furest, ex directivo de la Roma. «Se trata de pagos que realiza por sus días pasados en el casino de Montecarlo siendo un apasionado del juego», cuentan desde su entorno al medio transalpino.