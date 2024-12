Ingresado en un hospital el futbolista del Mirandés Joaquín Panichelli tras un durísimo cabezazo

El delantero del Mirandés Joaquín Panichelli tuvo que ser evacuado en ambulancia este miércoles del césped de Anduva después de un fuerte cabezazo con Eric Curbelo del Sporting de Gijón, aunque las primeras pruebas tranquilizan sobre su estado de salud, en la jornada 20 de la Segunda División española.

«Nuestro jugador Joaquín Panichelli se encuentra consciente y estable en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. Las primeras pruebas son tranquilizadoras y el jugador se encuentra bien. Pasará la noche en observación», dijo el equipo ‘rojillo’ en su primer parte médico a través de su red social ‘X’.

El argentino chocó con Curbelo y rápido saltaron las alarmas en especial entre los jugadores más cercanos al suceso, reclamando rápido la presencia de los médicos. La jugada siguió y de hecho terminó en un penalti en favor del Mirandés, pero Panichelli quedó maltrecho en el suelo y se vivieron momentos de tensión.

Al final entró incluso la ambulancia al terreno de juego para evacuar al futbolista. Curbelo tampoco pudo continuar el partido aunque desde el Sporting informaron al descanso que el defensa estaba ya «recuperado del fuerte golpe sufrido».

El partido también generó polémica por la decisión arbitral de no detener inmediatamente el juego tras el incidente, a pesar de los gestos de conmoción en la grada y las peticiones del técnico del Mirandés, Alessio Lisci, desde el banquillo de que lo parara.

La intervención tardía del árbitro fue ampliamente cuestionada, ya que la jugada siguió durante unos segundos, terminando con una mano en el área y un posterior penalti que adelantó al Mirandés y que de no haber seguido el juego no se hubiera pitado. «El árbitro no era consciente de la gravedad del golpe y por eso dejó continuar» señaló Alvés en la rueda de prensa postpartido.

El choque acabó con reparto de puntos en Anduva. Mirandés y Sporting empataron a uno después de que Mathis Lachuer adelantara a los locales, de penalti, en el minuto 27, y Róber Pier igualara el choque cerca del final, en el 80. Este punto sirve a los de Miranda de Ebro para empatar a 35 puntos con el Oviedo en la tercera plaza, mientras que los asturianos se quedan séptimos a cinco puntos de su rival de esta jornada. La igualdad es máxima en la segunda categoría del fútbol español.