La influencer Ivana Bermanelli ha formado un lío en Brasil. La modelo ha sido noticia después de que fuera relacionada con Everton Cebolinha, uno de los futbolistas más importantes de la liga brasileña, flamante fichaje del Flamengo, que pagó unos 14 millones de euros por él al Benfica. Lejos de esconderse, la joven ha confirmado el affaire con el jugador, matizando que ella no sabía que seguía casado cuando tuvieron ese encuentro sexual.

Ivana Bermanelli es una influencer brasileña que ha ganado notoriedad en las redes sociales por su estilo de vida lujoso y su presencia constante en eventos exclusivos. Con cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok, Ivana se ha destacado por compartir contenido relacionado con la moda, los viajes y su día a día. Su estética cuidadosamente curada y su capacidad para conectar con su audiencia le han permitido trabajar con diversas marcas, convirtiéndose en una figura importante dentro del mundo digital.

Sin embargo, su nombre ha saltado aún más a la fama tras una polémica relacionada con el futbolista Everton Cebolinha. Varias fuentes afirmaron que el futbolista había sido visto en actitud cariñosa con Ivana en varios lugares públicos pese a estar casado. Este escándalo fue rápidamente publicado por los medios y las redes sociales, provocando una avalancha de comentarios y especulaciones sobre su romance.

La versión de Ivana Bermanelli

Ivana Bermanelli, aunque inicialmente no comentó sobre el asunto, posteriormente publicó en sus redes sociales varios mensajes explicando los detalles de su relación con el deportista y criticando su postura después de que el caso saliera a la luz pública en los medios. Según la modelo, su relación comenzó a través de una videollamada en Instagram. Explicó que al inicio de la conversación el deportista se declaró soltero, pero al parecer seguía con Isa Ranieri, con quien estuvo casado durante los últimos ocho años.

«Me dijo que esta vez era ella quien quería la separación y que no había vuelta atrás como las otras veces que se pelearon, y que fue su ex quien hizo todas las maletas para salir de casa. Alquiló un apartamento y estuvo allí cuando nos acercamos. En mi cabeza no había ningún problema, ya que ambos éramos libres», dice la influencer, molesta por la postura de Cebolinha.

Además, Ivana también contó cómo era la relación. Relató que en septiembre de este año, el deportista la invitó a viajar a Río de Janeiro para hospedarse en un apartamento que alquilaba. La modelo, que también tuvo una relación en el pasado con el futbolista Luan Almeida, insiste en que mantuvo una relación casi secreta con el jugador. Ivana señaló que desde la filtración, el delantero del Flamengo cambió completamente de postura, y también la acusó de haber aireado la relación. El último mensaje de Cebolinha a la modelo habría sido: «Conseguiste lo que querías, jejeje. Buena estrategia». Después, la bloqueó en las redes.

«Ni siquiera quiso saber mi versión de los hechos. Pero me pidió que negara que lo conocía, que lo negara todo. Y dije que no. Después de todo, no hice nada malo. Entonces el tipo me deja expuesta a la opinión pública, a los insultos, a que me juzguen. Me llamaron de todo y más. Casi siento como si hubiera destruído un matrimonio. Y yo no hice eso. No fue culpa mía que el Everton se separara. Incluso creo que tienen que volver. Pero primero nos debe perdón a mí y a su ex esposa», finaliza.

Por su parte, Isa Ranieri anunció el fin de su matrimonio con el delantero del Flamengo el pasado miércoles a través de una publicación en las redes sociales. La noticia de la supuesta traición llegó después de que se anunciara la separación entre Cebolinha y su mujer, que llevaban ocho años casados.