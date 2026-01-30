El independentista Marc Crosas delira: «¡Viva Cataluña y puta España! Espero que no lo vean en la Embajada…»

Marc Crosas, reconocido indepedentista y ex jugador del FC Barcelona, vuelve a dar que hablar en las redes sociales. El catalán, con un afán de protagonismo evidente y al que le gusta provocar a los españoles, ha sido entrevistado en el programa La Sotana y ha contado lo que vivió cuando recibió la nacionalidad mexicana hace ya unos 12 años.

«En 2014 me naturalizo mexicano. Y es la primera vez que cada vez que publico un tuit y digo ‘Viva Cataluña, Puta España y soy independentista’ me dicen ‘Mira tu DNI’ y puedo decir ‘No tengo DNI, tengo pasaporte mexicano’», contó Marc Crosas haciendo un corte de mangas a grito de «¡toma!» mientras era coreado por las otras personas que estaban en la sala durante la charla. «¡A tomar por culo!», «¡a chuparla!» y «¡qué ganas de empadronarme en Chihuahua, hostia!», se escuchaba entre risas.

Sin embargo, estas declaraciones no deben ser positivas para cuando quiera renovar ese pasaporte, por lo que añadió: «Sólo espero que no lo vean en la embajada española de México, porque he de renovar pasaporte». El del Sant Feliu de Guíxols, que fue internacional con España en categorías inferiores, ya ha proclamado en muchas ocasiones su independentismo, además de su odio a todo lo relacionado con España y el Real Madrid.

Una de sus declaraciones más polémicas fueron en 2019, cuando Marc Crosas criticó la «doble moral» de España como país: «España. Ese país en el que el domingo ensalzas al gran Rafa Nadal por su discurso después de perder contra Djokovic, y el martes defiendes a un capitán declarando sobre lloriqueos, robos, y tendencias arbitrales tras perder una eliminatoria en 5 minutos. ¡Doble Moral!».

Desde ese año 2014, Marc Crosas se define como mexicano y catalán, olvidándose de que su país de nacimiento es España, y puso un emoticono de un lazo amarillo en señal de apoyo a los golpistas catalanes. A su país natal lo ha criticado en alguna ocasión, aunque luego no tiene reparos a la hora de presumir al fotografiarse con David Villa y recordar que es el máximo goleador de la historia de la Selección.

Además, en las redes sociales no ha parado de acumular polémicas. Desde compartir fotos mostrando su deseo que Cataluña consiga la independencia mientras vive al otro lado del charco, hasta matar hace años a una cría de tiburón de una especie protegida en la playa de Las Teresitas, en Tenerife. Desde hace años es comentarista deportivo en México, y en las retransmisiones también es muy polémico por sus declaraciones o sus intentos de ligar con sus compañeras de profesión.