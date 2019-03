Inda: “El núcleo duro del vestuario está cabreado con el levantamiento del expediente a Isco”

En el vestuario del Real Madrid hay cierto malestar debido a que Zidane alineó contra el Celta a Isco, que fue expedientado con el club

El perdón de Zidane a Isco no ha sentado bien en el vestuario del Real Madrid. Y es que los pesos pesados del conjunto blanco están algo molestos después de que el entrenador francés decidiera alinear al centrocampista andaluz, que está expedientado por el club por saltarse la charla previa al duelo contra el Ajax y no desplazarse con el equipo al Bernabéu.

Así lo adelantó Eduardo Inda en exclusiva en El Chiringuito de Jugones. “Media plantilla ya no está con Isco, todo lo contrario. El núcleo duro del vestuario está muy cabreado con el jugador malagueño”, comenzó explicando. “Hay un cabreo monumental en la cúpula del vestuario porque se le haya levantado el expediente. Un cabreo sideral”, confirmó el director de OKDIARIO.

“El núcleo duro del vestuario no entiende que se haga eso con un jugador que ha hecho cosas como la foto en Instagram de su peso, lo de Halloween, se ha borrado de numerosos partidos porque sabía que no sería titular, no se fue en el autobús, los desplantes a Solari, que no esté en sintonía con el vestuario…”, dijo Eduardo Inda en El Chiringuito.

Y es que el vestuario del Real Madrid no está contento con la actitud mostrada por Isco durante toda la temporada. El centrocampista, que era imprescindible para Julen Lopetegui, pasó a un segundo plano por las desavenencias mostradas con Solari. Es más, en la rueda de prensa previa al duelo contra el Valladolid, el último del entrenador argentino, el ex del Castilla señaló públicamente al futbolista que en el primer partido de Zidane pasó a la titularidad.

Porque con el regreso de Zidane todo ha cambiado para Isco. Todo hacía indicar que el jugador saldría del club en el caso que siguiera Solari, pero la llegada del entrenador francés, con el que fue titular en las dos últimas finales de Champions, ha cambiado el presente y futuro de un futbolista que sigue estando en el foco de la polémica.