El impresionante topless de Paula Badosa de vacaciones en las Maldivas

Paula Badosa necesita descansar y resetear. Y qué mejor manera de intentarlo que viajando a las Maldivas, uno de los destinos de moda entre deportistas y famosos por sus paradisiacas playas y su agua turquesa y cristalina. La tenista ha aprovechado para desconectar del estrés de la competición con esta escapada junto a su novio, el modelo y actor Juan Betancourt.

Desde allí, Paula Badosa ha revolucionado las redes sociales con varias fotos en bikini. Una de ellas ha arrasado especialmente, y es que la deportista ha publicado en sus stories una imagen en la que aparece en topless sentada en la piscina infinity de su habitación en el lujoso hotel en el que se aloja junto a su pareja.

Una Paula Badosa que necesita estos momentos para dejar atrás la mala racha deportiva que atraviesa. Hace unas semanas, la catalana se sinceraba en una entrevista tras encadenar varios resultados negativos: «No estoy en un buen momento de confianza. Me gustaría salir de una pista de tenis y que la gente no me conociera. Soy una afortunada, porque puedo dedicarme a aquello que me gusta, pero también hay una parte negativa».

«Este año siento que todo aquello que hago fuera del tenis queda muy expuesto y esto me supone una presión extraordinaria. Lo digo muy sinceramente, yo me he criado en un pueblo con mucha tranquilidad y yo no sabía que el tenis podía suponer todo esto que estoy viviendo», añadía Paula Badosa. Ahora trata de abstraerse en las Maldivas junto a Juan Betancourt, su gran apoyo desde que ambos iniciaran una relación hace más de un año. «Desconectar para conectar», escribía junto a otras fotos tomadas en estas vacaciones que ambos están disfrutando.