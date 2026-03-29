Igor Tudor deja de ser entrenador del Tottenham «de mutuo acuerdo» un mes y medio después de su contratación

Decisión esperada, pero no por eso menos llamativa. Igor Tudor deja de ser entrenador del Tottenham Hotspur, apenas un mes y medio después de su llegada, en una decisión «de mutuo acuerdo», según ha informado el club londinense. El entrenador pone fin a un breve paso marcado por la eliminación en Champions League a manos del Atlético –y la forma en la que se produjo su derrota en el Metropolitano– y a los malos resultados en Premier League, que tienen al club al borde de la zona de descenso.

Aprovechando el parón internacional, el club inglés ha anunciado la marcha de su entrenador, así como de sus principales ayudantes, el preparador físico, Riccardo Ragnacci, y el entrenador de porteros, Tomislav Rogic. De esta manera, la estructura técnica del Tottenham cambiará de cara al final de temporada, con el objetivo de remontar el vuelo para poder certificar la permanencia en la Premier League. Un objetivo que, pese a ser el real del club este curso, no deja de estar muy lejos de las expectativas de uno de los grandes del fútbol inglés.

Podemos confirmar que se ha acordado de forma mutua que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico», anuncian los spurs en un comunicado. Una decisión con la que se pone punto y final a la aventura del croata en el banquillo de White Hart Lane, donde llegó hace apenas 44 días.

«Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal», finalizan en la nota en la que informan de su adiós.

Una victoria, un empate y cinco derrotas es el balance cosechado en estos 44 días al frente del club. Un triunfo que, además, fue totalmente irrelevante, puesto que fue en la vuelta de la eliminatoria de octavos de final, contra el Atlético de Madrid, en Londres. Después de perder 5-2 en la ida, ganaron 3-2 y fueron eliminados.

Esa eliminatoria marcó el breve paso de Tudor por Inglaterra. En el Metropolitano la eliminatoria se resolvió a favor del Atlético de Madrid en apenas 16 minutos. Fue lo que tardó en dar el cante –nunca mejor dicho– el portero suplente de los spurs, con dos fallos que propiciaron dos goles y le llevaron a ser cambiado al momento. No jugaba desde octubre y su entrenador decidió que era el momento de darle la alternativa.

Además de esos dos partidos, el técnico ha sumado sólo un punto de 15 posibles en la Premier League, cayendo contra Arsenal, Fulham, Crystal Palace –todos ellos de Londres– y también contra el Nottingham Forest, que es uno de sus principales rivales por la permanencia. A sólo un punto del descenso que marca el West Ham se sitúan los gallos, que deberán conseguir mantener la categoría en las siete jornadas que les quedan por delante.

En las próximas horas se conocerá quién será el encargado de intentar salvar la temporada con el Tottenham. El club ha anunciado que el sustituto de Tudor se conocerá en los próximos días, teniendo así tiempo por delante para trabajar antes del próximo partido, a la vuelta del parón internacional.