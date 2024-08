Hospitalizado Daniel Wiffen, campeón olímpico en París, por un virus tras nadar en el Sena

El nadador irlandés Daniel Wiffen, campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue hospitalizado a causa de un virus después de competir en el río Sena en la prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas. Antes había competido en La Défense en los 800 metros, donde ganó el oro, y en los 1500, donde se colgó el bronce. Iba a ser el abanderado de su país, pero al estar en el Hospital no pudo acudir a la ceremonia de clausura.

El campeón olímpico en los 800 metros en natación, y bronce en los 1500, Daniel Wiffen, vivió un final de Juegos Olímpicos muy amargo, a pesar de que fueron muy especiales para él. Fue designado por Irlanda para ser el abanderado en la ceremonia de clausura en el Stade de France, pero no pudo asistir tras sufrir un virus.

Un virus que directamente lo mandó al Hospital. Y es que este nadador irlandés, además de realizar las pruebas de natación en la imponente piscina de París 2024, también compitió en los diez kilómetros en aguas abiertas. Una prueba que se disputa en el río Sena. Fue allí donde se contagió de este virus que le impidió terminar los Juegos Olímpicos con un buen sabor de boca.

Y es que las competiciones en el Sena estuvieron a punto de suspenderse por la mala calidad del agua. Daniel Wiffen, de solamente 23 años, publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y para aclarar su estado de salud. Un nuevo caso de enfermedad tras nadar en el Sena que se une a los de Claire Michael, Hayden Wilde y Ainsley Thorp.

«Gracias a todos por los mensajes, estoy muy decepcionado por haber perdido la oportunidad de ser el abanderado en la ceremonia de clausura. Ayer fui corriendo al hospital porque me encontraba muy mal debido a un virus del que me están tratando. Ya me siento mejor. Espero estar recuperado y que nos veamos al volver a casa», señaló el nadador irlandés.

«Dicen que cada niño tiene un sueño, y está en manos de cada niño perseguir ese sueño para hacerlo realidad. Tenía el sueño de ser campeón olímpico. Me esfuerzo cada día y estoy muy feliz de poder decir que he cumplido mi sueño de la infancia. Sin embargo, detrás de cada niño hay un equipo de apoyo formado por amigos, familiares, entrenadores y compañeros de equipo que le animan y le ayudan a hacer realidad su sueño. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis padres, que sacrificaron sus vidas para hacer realidad mi sueño. A mis mejores amigos y compañeros de equipo, que me apoyaron y me impulsaron para lograrlo. A mis entrenadores, especialmente a Andi Manley, que creó el camino y me permitió esforzarme hasta lograr mi sueño. Ahora que París 2024 ha terminado y vuelvo a Irlanda, finalmente puedo reflexionar y agradecer a todos por el apoyo durante las últimas semanas y estoy feliz de decir que me llevo un oro y un bronce a casa», culminó Daniel Wiffen en sus redes sociales confirmando que ya salió del Hospital y que vuelve a Irlanda.