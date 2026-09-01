Horario del Carlos Alcaraz – Faria: cuándo es y cómo ver por televisión en directo y en vivo online gratis el partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz se ha plantado en la segunda ronda del US Open 2026, donde se tendrá que enfrentar al portugués Jaime Faria. El murciano es claramente el favorito para llevarse el triunfo, pero no se puede confiar, ya que hay que recordar que acaba de salir de una lesión, por lo que tendrá que mantener la concentración para avanzar de fase en este último Grand Slam del año en el que está defendiendo el título. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el encuentro del de El Palmar.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Faria: horario del partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz regresó a las pistas de la mejor manera posible tras cuatro meses en el dique seco. El murciano debutó frente a Roman Safiullin en el US Open 2026 y se impuso al ruso por un triple 6-4, por lo que certificó su pase a la segunda ronda del cuarto y último Grand Slam del año. Ahora su rival será el portugués Jaime Faria, al que va a intentar vencer para seguir defendiendo el trono en un torneo en el que no está Jannik Sinner y en el que Novak Djokovic ya ha quedado eliminado.

Este 2026 parecía que arrancaba bastante bien para Carlos Alcaraz, ya que era capaz de ganar el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba. Junto a su nuevo entrenador, Samuel López, también ganó el título en Doha, pero se le resistió el trofeo en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Ya en el Trofeo Conde de Godó tuvo que abandonar por una lesión en la muñeca y no había vuelto a jugar hasta el US Open 2026.

La organización de este campeonato que se está disputando en Estados Unidos ha programado el Carlos Alcaraz – Faria que corresponde a la segunda ronda del US Open 2026 para este miércoles 2 de septiembre. Todavía no se ha desvelado el orden de juego, por lo que no sabemos ni en qué turno ni en qué horario jugará el murciano ante este tenista portugués al que nunca se ha enfrentado en el circuito de la ATP.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros más destacados que se jueguen durante este cuarto Grand Slam del año. El Carlos Alcaraz – Faria correspondiente a la segunda ronda del US Open 2026 se va a poder ver por televisión en directo mediante los canales de pago de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, así que no se verá gratis ni en abierto por la TV. Este operador pone a disposición de sus clientes su aplicación para que puedan ver este partidazo que se juega en Flushing Meadows en streaming y en vivo online, ya sea con un teléfono móvil, una smart TV o una tablet.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en el US Open 2026, donde tenemos a un enviado especial cubriendo el evento. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de los encuentros más destacados y una vez termine el Carlos Alcaraz – Faria de segunda ronda publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Faria del US Open 2026

Por último, todos aquellos seguidores del murciano y aficionados a este deporte que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis este partidazo de segunda ronda del US Open 2026. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con Nueva York para contar lo que esté sucediendo en el Carlos Alcaraz – Faria.