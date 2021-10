Luto y conmoción en Portugal tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de la esposa de José Semedo, futbolista luso del Vitoria FC el pasado jueves tras unas complicaciones causadas por una infección. Soraia y el mediocentro llevaban más de 15 años juntos y habían formado una familia que ahora está desolado por esa trágica y repentina pérdida.

La triste noticia ha dado la vuelta al mundo y también ha conmocionado al mundo del fútbol en el Reino Unido, pues Semedo jugó el clubes como el Sheffield Wednesday o el Charlton. Además, es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo desde que ambos eran adolescentes y coincidieron en la cantera del Sporting de Portugal, donde ambos se formaron como futbolista.

El propio Semedo ha escrito un largo y bonito mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de Cristiano Ronaldo publicando una foto abrazándose con él tras un partido. «Rey, una de las palabras que más uso cuando te hablo es GRACIAS, pero es un agradecimiento que nunca se volverá banal, es un agradecimiento de corazón, un agradecimiento por dar alegría a todos los portugueses porque contigo es posible vivir experiencias que ni en los mejores sueños que podríamos imaginar, gracias por tus enseñanzas y consejos, gracias por ser portugueses y representarnos siempre con orgullo y determinación», le dice.

Ambos forjaron un vínculo estrecho después de que la estrella del Manchester United protegiera a su amigo cuando el director de la cantera del Sporting intentara echar a Semedo, forzando a que no lo hiciera. «Le debo todo a Ronaldo. Si no fuera por él, me hubieran expulsado de la academia y regresado al vecindario, muchos de mis amigos de la infancia están en la cárcel o se han enganchado», dijo hace un tiempo.

«Nada me hace pensar que no habría seguido el mismo camino. Habría terminado robando coches como los demás. Le debo mi carrera deportiva, mis hijos y mi maravillosa vida a Cristiano», al que ahora agrade el apoyo tras perder de manera trágica a su esposa Soraia, que le deja viudo con sus cuatro hijos tras perder la vida a causa de complicaciones con una infección.