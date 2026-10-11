El hijo de Morante debuta con el Betis en Primera División con un golazo en su primer disparo

José Antonio Morante, hijo del gran torero Morante de la Puebla, debutó este domingo en Primera División con la camiseta del Betis y en su primer disparo a portería marcó un golazo desde fuera del área en un estadio de La Cartuja entregado al chaval. Fue el 5-2 del conjunto verdiblanco, que es tercero en Liga, ante Osasuna.

Tiene el Betis una joya en su cantera cuyo futuro es más que prometedor. Ha llegado la hora de que el mundo entero vea a José Antonio Morante. Jugador de solamente 19 años que ha debutado en Primera este domingo con el equipo de su vida. Pellegrini le dio la oportunidad sacándolo al césped de La Cartuja en el minuto 92 con un 4-2 cómodo ante Osasuna.

Con solamente cuatro minutos sobre el césped, Morante recibió la pelota en la frontal del área rival y no se lo pensó dos veces. En su primer disparo como jugador de Primera, golazo y para dentro. Era la manita verdiblanca y todo el estadio rendido a su nueva joya.

Morante lleva ya un tiempo demostrando en categorías inferiores que es un jugador con una calidad especial. Y le ha llegado el momento de debutar en la Liga. Lo ha hecho derribando la puerta a lo bestia. Campeón de Europa sub-19 el pasado verano con España, siendo el mejor jugador de aquel torneo y con la mirada puesta en el próximo Mundial sub-20, donde también se posiciona como una de las estrellas de la selección española.

El apellido Morante comienza a tener dos estrellas. Una en el toreo y otra en el fútbol. La primera está totalmente consolidada y la segunda comienza a emerger. Con 19 años, Morante Jr. ha iniciado su andadura en la Liga dando mucho de qué hablar.