Hiba Abouk llevaba un tiempo menos activa en redes sociales en lo que se refiere a sugerentes posados, y es que la actriz española de origen tunecino fue madre por segunda vez hace un mes y medio. Achraf Hakimi, jugador del PSG, es su pareja y el padre de sus dos pequeños, con los que la influencer hace unos días disfrutó de una escapada familiar en Deauville.

Desde ese retiro, Hiba Abouk publicó varias fotografías en un post en sus redes sociales, revolucionando a sus 1,2 millones de seguidores con uno de sus posados presumiendo de figura en bikini tan solo seis semanas después de dar a luz. La intérprete demuestra con esa instantánea que su recuperación tras el partido ha sido espectacular y muy rápida, sorprendiendo a muchos porque no parece que haya dado a luz tan recientemente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)



Una Hiba Abouk que hace unos meses acudió como invitada a La Resistencia y respondió a las famosas preguntas sobre el dinero y el sexo que a veces hace David Bronanco. La actriz intentó regatear al presentador, pero no pudo y acabó hablando claro de sus relaciones con el lateral derecho del PSG, ex del Real Madrid e internacional con Marruecos.

“Dinero y relaciones sexuales este mes”, le soltaba Broncano a Hiba Abouk, que no pudo evitar reírse y llevarse las manos a la cara. “Esta pregunta está guapa, no sé por qué hemos dejado de hacerlo”, bromeaba el humorista. Y la ella no rehuyó la pregunta: “Dinero he trabajado mucho, como para estar formando a mi familia y tener muchos hijos más». Intentó esquivar la del sexo, pero Broncano no se conformó y quería saber cuántas relaciones había tenido con el futbolista del PSG durante el último mes. “Un punto coito clásico; 0,5 masturbación”, le recordaba el presentador. “He visto muy poco a mi pareja este mes”, comentaba Hiba antes de dar el número entre los aplausos del público: «6,5».