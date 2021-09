Hiba Abouk fue la invitada de este miércoles en La Resistencia. La actriz llegó al plató del programa de David Broncano recién aterrizada de París, donde vive junto a su marido Achraf Hakimi, que está brillando en su nueva etapa en el PSG, y el hijo que ambos tienen en común. Llevaba mucho tiempo sin hacer las clásicas preguntas de «dinero y el sexto», concretamente «desde mayo», pero el presentador quiso formulárselas a la intérprete.

“Dinero y relaciones sexuales este mes”, le soltaba Broncano a Hiba Abouk, que no pudo evitar reírse y llevarse las manos a la cara. “Esta pregunta está guapa, no sé por qué hemos dejado de hacerlo”, bromeaba el humorista. Y la actriz no rehuyó la pregunta: “Dinero he trabajado mucho, como para estar formando a mi familia y tener muchos hijos más».

Intentó esquivar la del sexo, pero Broncano no se conformaba y quería saber cuántas relaciones había tenido con el futbolista del PSG durante el último mes, y ella acabó respondiendo. “Un punto coito clásico; 0,5 masturbación”, le recordaba el presentador. “He visto muy poco a mi pareja este mes”, comentaba Hiba antes de dar el número entre los aplausos del público: «6,5».

Una Hiba Abouk que además de disfrutar y divertirse fue a La Resistencia también para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Concretamente, a finales de septiembre se estrenará la película Manos Libres, y la actriz también participará en la serie Madres, una de las revelaciones de Amazon Prime Video. Por todo ello, la intérprete seguirá viviendo a caballo entre Madrid y París, pues personalmente acompaña en la capital francesa a su pareja y profesionalmente sigue muy vinculada a nuestro país.

