Heurtel responde a las críticas por irse a Rusia: «Me importan un carajo»

Thomas Heurtel ha salido al paso de todas las críticas recibidas por irse a jugar a Rusia, una decisión que le ha costado no volver a jugar con la selección francesa. El exjugador del Real Madrid, que ahora milita a las órdenes del técnico español Xavi Pascual en el Zenit de San Petersburgo, ha dejado claro que le resbalan todas las opiniones ajenas con un contundente mensaje en las redes sociales.

«Sólo por informar a todas esas personas que me envían mensajes o me escriben comentarios criticándome por mi decisión de venir a Rusia … Por favor, sepan que me importan un carajo, así que dejen de molestar y de perder el tiempo. ¡Y por favor, sobre todo, cómprense una vida! Gracias de antemano», escribió Heurtel.

Esta desahogo es el último capítulo en la peculiar serie que protagoniza Heurtel desde bastante tiempo, concretamente desde que fue apartado por el Barcelona hace casi dos años. Posteriormente fichó por el Real Madrid, donde protagonizó una juerga en Atenas antes de un partido de Euroliga que también supuso el fin de su etapa en el club blanco.

A nivel de selecciones, el base de Béziers también ha protagonizado una polémica muy sonada. Antes del reciente Eurobasket, firmó un juramento en el que aseguraba que no firmaría por ningún club ruso a partir de la presente temporada, un requisito impuesto por la Federación Francesa de Baloncesto para poder disputar el torneo.

Tras la derrota de Francia ante España en la final del torneo continental, Heurtel confirmó su llegada al Zenit y la federación gala respondió anunciando que no volverá a vestir la camiseta del equipo nacional, una decisión especialmente dolorosa teniendo en cuenta que París acogerá los próximos Juegos Olímpicos en 2024.