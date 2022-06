Heurtel explica la noche de fiesta en Atenas que terminó con su carrera en el Madrid

Thomas Heurtel se ha marchado del Real Madrid por la puerta de atrás. El base francés culminó su periplo en el equipo blanco sin jugar la final de la Liga ACB, aunque desveló que no fue por un motivo disciplinario, sino por lesión. El jugador cayó a los infiernos desde su salida nocturna por Atenas en la previa de un partido de Euroliga contra el Panathinaikos a finales de marzo.

«Salí por Atenas el día antes de un partido. El contexto era complicado, el equipo vivía una racha de derrotas. Se escribió que volvimos por la mañana, y es falso. Pero da igual. Cuando pienso en esta historia, me entristece. Una mala elección, y destruí lo que buscaba construir con un gran club como el Real Madrid», dijo Heurtel muy arrepentido sobre su comportamiento.

El internacional galo, de 33 años, estuvo acompañado por Trey Thompkins –quien ya ha salido del Real Madrid– y Guerschon Yabusele en ese momento, aunque muchos le señalaron como el culpable por su carácter díscolo exhibido en su etapa anterior en el Barcelona. «Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. Tuvimos una discusión unos días después, pedí perdón. Ellos decidieron. Pagué, como un niño grande. No volveré a caer de nuevo. Pero me comió por dentro», aseveró en una entrevista concedida a L’Equipe.

«Destruyó mi temporada y lo que pude haber logrado con el Madrid. Yo estaba viviendo un año que yo diría que es correcto. Tuve un papel desde el banquillo, altibajos. Todos los jugadores quieren más, tiempo de juego, responsabilidad. Pero fuimos primeros en todas las competiciones. Estaba satisfecho y no tenía motivos para pensar que el Madrid pensara lo contrario. Pero al final, la gente se queda con el último fotograma. Recordarán el incidente y el hecho de que no jugué durante dos meses. No refleja con precisión mi temporada», finalizó el galo.