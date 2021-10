Francia se proclamó campeona de la Liga de las Naciones ante España (1-2) gracias al tanto de Kylian Mbappé en el minuto 80, un gol polémico porque parecía un claro fuera de juego del delantero francés al que dieron validez tanto el árbitro Anthony Taylor como el VAR. Incluso la afición francesa reconoce que el gol no debió subir al marcador según se lee de la encuesta realizada por el diario L’Equipe sobre si era fuera de juego o no. La respuesta mayoritaria apuntó a la posición no reglamentaria de Kylian Mbappé.

Primero golpeó España con un gol de Oyarzabal al que pronto dio respuesta Karim Benzema. Pero la final de la Liga de las Naciones entre España y Francia, disputada en el emblemático estadio de San Siro, lo decidió un gol no exento de polémica marcado por Kylian Mbappé en el minuto 80. El delantero estaba ligeramente adelantado pero ni el colegiado ni la revisión del VAR lo juzgaron así y el gol subió al marcador, para terminar siendo decisivo y otorgar el título de campeón de la Liga de las Naciones a Francia.

El diario L’Equipe, referencia en Francia, abrió una encuesta durante el encuentro para que sus lectores señalar su postura sobre si era o no gol en fuera de juego de Mbappé. Un 46% de los votantes señaló que efectivamente el delantero galo estaba en posición adelantada y, por tanto, el gol no debería haber subido al marcador. El 36% de los votantes, en cambio, coincidió con la impresión del colegiado y no vio fuera de juego. El 20% restante consideró que no había imágenes suficientes para determinar si estaba o no adelantado.

Según la explicación de la UEFA, el gol de Mbappé subió al marcador porque Eric García tocó ligeramente el esférico. Si el jugador de la selección española hubiese permanecido sin moverse, el gol no habría subido al marcador por fuera de juego. Esa explicación la recibieron sobre el césped el propio Eric y Busquets, unas palabras que no convencieron a ninguno.