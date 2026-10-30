Halloween en Pādel Nuestro: cinco palas de miedo para rematar y un 15 % extra con el cupón TRICK15

Hay palas que dan miedo al rival. Y esta semana, además, no dan miedo al bolsillo.

Pādel Nuestro se ha metido de lleno en Halloween con una campaña que va del 28 de octubre al 1 de noviembre. Con el cupón TRICK15 se aplica un 15% de descuento en toda la web, sobre el precio que ya ves marcado. Solo tienes que escribir el código en el carrito.

Si tu pedido pasa de 100 euros, te llevas además un regalo: un bálsamo labial o un abridor, el que prefieras.

Es buen momento para fijarse en las palas de la colección 2026. Hemos elegido cinco, todas de firma. Cuatro están hechas para atacar, con forma de diamante y balance alto. La quinta juega la baza contraria: control y colocación.

Bullpadel Neuron 02 Edge: la favorita de Fede Chingotto

Una de las más vendidas de la tienda es la Bullpadel Neuron 02 Edge y se nota por qué. Lleva caras de carbono 3K y un núcleo MultiEva de doble densidad, que responde con suavidad en los golpes tranquilos y con mucha potencia cuando aprietas.

Su cabeza en formato GEO agranda la zona de impacto. Eso da más estabilidad al rematar y más margen cuando no pillas la bola en el centro exacto.

El tacto es duro y la respuesta, directa. Con acabado mate rugoso y un peso de entre 365 y 375 gramos, es una pala seria. Para jugadores avanzados que quieren pegar fuerte sin perder precisión.

Bullpadel Vertex 05: la que usa Juan Tello

La Bullpadel Vertex 05 fue la eligida por Juan Tello para esta temporada, y se entiende. Combina carbono 12K con un núcleo MultiEva y una estructura de doble puente diagonal, con geometría triangular, que reparte la fuerza por todo el marco.

Ese diseño se traduce en estabilidad. La pala no se mueve en la mano cuando pegas fuerte, y la bola sale con mucha energía.

Va igual de bien desde el fondo de la pista que pegado a la red. El acabado es mate y la superficie, rugosa, pensada para morder la bola. Una pala de competición para quien quiere mandar en los puntos.

Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.0: pegar fuerte sin castigar el brazo

Aquí cambia el tacto. La Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.0 tiene dureza media y una cara de Soft Carbon, un carbono trenzado que filtra las vibraciones y se agradece cuando llevas muchos partidos seguidos.

El núcleo es Black EVA, elástico, y la superficie rugosa lleva relieve 3D Spin para sacar efecto. Dentro, un refuerzo con barra central aporta estabilidad en los golpes potentes.

Es la más cómoda del grupo, pero eso no la hace blanda. Está pensada para voleas, remates y bandejas, con ese punto de agresividad que se asocia a

Juan Lebrón. Y el naranja no pasa desapercibido en pista.

Adidas Metalbone HRD+ 2026: la bestia de Ale Galán

La más contundente de las cinco es la Adidas Metalbone HRD+ 2026. Tiene estructura octogonal con marco tubular de carbono y núcleo EVA High Memory, de los que devuelven la energía con ganas.

Lo curioso es que se puede ajustar. Incluye un sistema para modificar peso y balance, de modo que cada jugador la deja a su gusto. Además, un raíl lateral llamado Power Groove le da rigidez y un diseño poligonal reduce la torsión.

La empuñadura es extra larga, para ganar inercia en el golpe. Formato oversize, acabado brillante y colores negro y naranja. Una pala para jugadores ofensivos que dominan la técnica y quieren presionar en la red con remates y víboras.

Nox ML10 Ventus Control 3K: la apuesta por el control de Miguel Lamperti

Es la distinta de la lista, y por eso merece atención. La Nox ML10 Ventus

Control 3K tiene forma redonda, balance medio y dureza media, con el punto dulce amplio que buscan quienes prefieren colocar antes que reventar.

Las caras y el marco son de carbono 3K, y el núcleo es HR3 Color EVA. El peso oscila entre 360 y 375 gramos, con un grosor de 38 milímetros.

Su acabado mate y su superficie arenosa ayudan a generar efecto. Y lleva detalles pensados para la comodidad, como el sistema Pulse, que absorbe vibraciones, o el Custom Grip, que mejora el agarre. Para el jugador avanzado que marca el ritmo del partido y construye cada punto con paciencia.

¿Cuál es la tuya?

Si te gusta mandar con la cabeza, la Ventus Control es la más lógica. Para potencia con confort, la Viper Soft. Si prefieres una pala firme y directa, la

Neuron 02 Edge o la Vertex 05.

Y si lo tuyo es dejarla a tu medida, la Metalbone HRD+ te permite jugar con el peso y el balance.

Eso sí, hay que moverse. La promoción termina el 1 de noviembre. Las condiciones completas están en la web de Pādel Nuestro.

Entra, elige tu pala y aplica TRICK15 antes de que acabe Halloween.