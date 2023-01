Haller narra su pesadilla tras vencer al cáncer: «La quimio destruyó mi cuerpo»

Sebastian Haller volvió a sonreír tras jugar sus primeros minutos como jugador del Borussia Dortmund. El delantero marfileño recibió a los pocos días de fichar por el club aleman el diagnóstico de cáncer testicular. Ahora, el ex del Ajax ha querido relatar su pesadilla durante estos meses, la forma en la que se lo tuvo que comunicar a su madre, la quimioterapia y la forma de tratar la enfermedad: «La quimio destruyó mi cuerpo desde dentro».

«Llamé a mis hermanos y a mi hermana para decirles que estuvieran con mi madre por la noche, porque mi tía, que también era su mejor amiga, murió de cáncer en febrero de 2020. Sigue siendo un trauma en la familia y sabía que se tomaría la noticia con mucha dificultad», comenzó el jugador.

«Tenía que seguir siendo fuerte mentalmente, estar bien rodeado y decirme a mí mismo que con esta actitud lo superaría todo. ¿Por qué tener miedo? Si algo va a pasar, pasará. Si tienes cierto control puedes tener miedo, pero aquí no me quedaba más remedio que confiar en los médicos, que han estado excepcionales conmigo», relató, Haller, agradecido a todos los servicios médicos que velaron por su salud.

En una entrevista para L’Equipe, el delantero del Borussia Dortmund narró la forma en la que le afectó la quimioterapia: «La quimio destruyó mi cuerpo desde dentro, la operación desde fuera. Así que vuelves a empezar poco a poco. Y después de la quimio, aunque te sientes bastante bien, realmente pareces una persona enferma, tienes los ojos hundidos, no tienes pelo, los labios negros… Y los primeros días, debido al catéter en la garganta, tenía la voz de un tipo que se hubiera resfriado. Tuve que recuperarme para volver a encontrar mi voz porque hablaba muy bajo, sin fuerza. Fue raro».

Lidiar con la enfermedad

«Ya no somos los mismos, ya no tenemos la misma historia, la misma forma de afrontar los problemas. Hay tantas cosas que vivir que saboreas un poco más cuando pasas por todo eso», mostró el marfileño.

«Quieres mostrar que todo está bien, pero hay una especie de mirada de lástima, no sé, que te muestra que estás enfermo. ¡En realidad estoy bien, no te preocupes!. No es algo desagradable. La gente es compasiva, y lo entiendo porque quieren hablar de ello. No es frecuente que un futbolista tenga cáncer», zanjó Haller sin tapujos sobre el hecho de saber que esta experiencia le ha hecho ser más fuerte de cara al futuro.